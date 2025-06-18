川普要求無條件投降 伊朗領袖哈米尼回敬：戰鬥開始了

伊朗最高領袖哈米尼2022年11月在德黑蘭會見一群學生時發表講話。（路透資料照片）

川普總統17日發文威脅表示，美方知道伊朗 最高領袖哈米尼躲在哪裡，「至少現在不會」除掉他，卻又要求伊朗「無條件投降」。以色列 媒體報導，哈米尼隨後發出了公開回應，明顯威脅以色列，稱「戰鬥開始了」。

以色列時報與耶路撒冷郵報轉述，伊朗國際新聞（Iran International）報導，哈米尼的X平台官方帳號發文寫道：「以尊貴的海德爾（Haider）之名，戰鬥開始了，阿里帶著他的祖爾菲卡爾（Zulfiqar）之劍重返海巴爾（Khaybar）」，文章結尾補充道「真主至大」，並附上了一幅描繪要塞城鎮遭到攻擊的插圖。

根據伊朗國際新聞解釋，哈米尼經常根據什葉派伊斯蘭的神聖歷史事件來詮釋政治決策。海巴爾是阿拉伯半島一座堅固的猶太 人要塞。據說什葉派第一任伊瑪目阿里．本．阿比．塔勒布（Ali ibn Abi Taleb）在早期伊斯蘭史的一場關鍵戰役中，征服了這座要塞。

哈米尼的另一個官方帳號在一個小時後用英文發文表示：「我們必須對恐怖主義猶太復國主義政權做出強烈回應，我們不會對猶太復國主義者手下留情。」