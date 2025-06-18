我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

川普要求無條件投降 伊朗領袖哈米尼回敬：戰鬥開始了

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗最高領袖哈米尼2022年11月在德黑蘭會見一群學生時發表講話。（路透資料照片）
伊朗最高領袖哈米尼2022年11月在德黑蘭會見一群學生時發表講話。（路透資料照片）

川普總統17日發文威脅表示，美方知道伊朗最高領袖哈米尼躲在哪裡，「至少現在不會」除掉他，卻又要求伊朗「無條件投降」。以色列媒體報導，哈米尼隨後發出了公開回應，明顯威脅以色列，稱「戰鬥開始了」。

以色列時報與耶路撒冷郵報轉述，伊朗國際新聞（Iran International）報導，哈米尼的X平台官方帳號發文寫道：「以尊貴的海德爾（Haider）之名，戰鬥開始了，阿里帶著他的祖爾菲卡爾（Zulfiqar）之劍重返海巴爾（Khaybar）」，文章結尾補充道「真主至大」，並附上了一幅描繪要塞城鎮遭到攻擊的插圖。

根據伊朗國際新聞解釋，哈米尼經常根據什葉派伊斯蘭的神聖歷史事件來詮釋政治決策。海巴爾是阿拉伯半島一座堅固的猶太人要塞。據說什葉派第一任伊瑪目阿里．本．阿比．塔勒布（Ali ibn Abi Taleb）在早期伊斯蘭史的一場關鍵戰役中，征服了這座要塞。

哈米尼的另一個官方帳號在一個小時後用英文發文表示：「我們必須對恐怖主義猶太復國主義政權做出強烈回應，我們不會對猶太復國主義者手下留情。」

伊朗 猶太 以色列

上一則

美軍：北京第一擊鎖定基建 交戰區不限第一島鏈

下一則

川普手機 可能由中國製造 採台廠晶片

延伸閱讀

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手
純美血統？川普集團499美元手機恐擺脫不了中國製

純美血統？川普集團499美元手機恐擺脫不了中國製
伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情

伊朗最高領袖哈米尼：戰役開打了 我們不會手下留情
舊金山加入訴訟：要求川普恢復反恐資金 守護灣區安全

舊金山加入訴訟：要求川普恢復反恐資金 守護灣區安全

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病