「非尋常舉動」美逾31架加油機赴歐 尼米茲航母奔中東

美軍強化中東部署，航空母艦尼米茲號取消越南行，16日離開東南亞航向印度洋。圖為尼米茲號。(美聯社)

兩名美國官員16日告訴路透，美軍調動逾31架加油機前往歐洲，海軍航空母艦尼米茲號(USS Nimitz)也從南海趕往中東，種種部署凸顯美國大幅強化中東周邊海空力量，因應以色列 與伊朗 的持續衝突。

航班追蹤網站AirNav systems表示，超過31架美國空軍加油機15日從美國出發向東飛行，主要機型為KC-135與KC-46，目前已抵達在德國拉姆施坦空軍基地，以及英國、愛沙尼亞與希臘等國機場。

荷蘭迪亞米安全情報公司執行長舒登表示，這些美國空軍加油機突然向東部署，「並非尋常舉動，這是戰略準備的明確信號」。舒登說，無論為了支援以色列、準備長程行動或後勤補給，這顯示美國正加強軍力部署，以防伊朗局勢進一步擴大。

除了空中力量，美軍海上部署也同步升溫。根據Marine Traffic船隻追蹤顯示，航空母艦尼米茲號16日已駛離南海，轉向西行，原訂在越南峴港舉行的6月20日港口接待活動亦已取消。

尼米茲號可搭載5000名人員與60多架飛機，包括戰鬥機。美軍太平洋艦隊司令部表示，尼米茲號打擊群上周才完成在南海的海上安全任務，屬於例行巡弋行動。

尼米茲號如今明顯正轉向中東地區，與以伊局勢發展呼應。這次部署包含F-16、F-22及F-35戰鬥機。

目前美國對以伊戰局持謹慎態度，僅協助以色列攔截飛彈。美方官員否認美方參與任何在伊朗的軍事行動；另外，國防部長赫塞斯 受訪表示，美方仍希望與伊朗達成核協議。

川普總統的發言人費佛也否認美方涉入任何在伊朗的軍事行動，重申美軍將維持防禦態勢，捍衛美國利益。五角大廈發言人巴奈爾也發表類似說法。

路透報導，防長赫塞斯16日接受福斯電視訪問透露，川普仍希望與伊朗達成核協議，表示美國在中東地區的部署是防禦性，「以利強力促成一項和平協議，我們當然希望事態發展能朝這個方向走」。