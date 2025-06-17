加拿大總理迎合川普 精心設計G7議程

川普總統與加拿大總理卡尼16日在加拿大亞伯大省出席G7峰會，舉行雙邊會談。(美聯社)

美國總統川普 揮動關稅大棒、還說要將加拿大 成為美國第51個州，將美加關係推向崩潰邊緣。而加拿大人不久前選出卡尼 出任總理，目的是要反制川普。

今年3月，卡尼接替杜魯多出任自由黨領袖及成為總理時，已尖銳批評川普的貿易政策及吞併加拿大的想法。大選成為總理後，他到白宮與川普會面時即指出，「加拿大不賣」。

不過私底下，卡尼對川普並非那樣對抗激烈，而是透過通電話、發短信，希望緩解兩國緊張關係，並為貿易休戰奠定基礎。卡尼與川普16日更舉行一對一會談，先祝對方生日快樂，並強調加美繼續密切合作的必要性，充分展現友好關係。

卡尼還採取切實措施，為川普出席G7峰會鋪平道路，以避免重蹈2018年加拿大主辦G7峰會時的覆轍。那年峰會導致川普與其他6位領袖對立。

卡尼特別精心設計了峰會議程，避免明確關注氣候變化等領域，而是主要討論移民及能源等議題，目的是鼓勵川普參與，傳統峰會聯合聲明亦告取消，凡此種種都迎合了川普。

卡尼上周承諾提前5年實現北約國防開支為GDP2%目標，美國駐加大使霍克斯特拉(Pete Hoekstra)後來表示，此舉「令川普政府感到振奮」。

卡尼對川普的態度溫和，這與他在競選期間的強硬言論截然不同，然而這個魅力攻勢能否奏效，正面臨嚴峻考驗。

據美方兩位匿名知情人士透露，在自己的家鄉，卡尼不僅要努力維護川普與其他G7領導人之間的和平關係，還要巧妙地捍衛自己的國家，避免關稅戰升級及吞併威脅再次出現。因此他面臨的風險比川普高得多。對於任何一位加拿大領導人來說，這個政治壓力都是艱巨的，因此非得小心謹慎，深思熟慮不可。