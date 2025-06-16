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G7峰會將登場 如何搞定川普「不翻臉」成挑戰

中央社／溫哥華15日專電
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

七大工業國集團（G7）領袖峰會明天在加拿大登場，預計以色列與伊朗的衝突將成為會議焦點。由於川普第一任總統期間參加當時在加拿大的G7峰會，結果釀成一場外交風波，因此如何讓川普不再「翻臉」，成了這一次G7的另一重考驗。

根據官方網頁，這屆峰會提出3項重點，分別是保護全球社區、建立能源安全與加快數位轉型，以及確保未來夥伴關係。東道主加拿大總理卡尼（Mark Carney）亦表示，首要任務是加強和平與安全、建立關鍵礦產供應鏈和創造就業機會。但預料美國關稅以及中東和烏克蘭衝突等問題將成為峰會焦點。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz） 認為，包括伊朗不發展或擁有核武、確保以色列的自衛權、避免衝突升級、維持外交空間，都是此次G7的首要任務。

加拿大上次主辦G7領袖峰會是2018年，當時美國總統川普（Donald Trump）提早離開在魁北克舉行的峰會，還譴責時任加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）「非常不誠實和軟弱」，並指示美國代表團撤回對G7最後公報的批准，為峰會留下敗筆。

當年一張川普神情不悅地坐著，與德國總理梅克爾等其他領袖「對峙」的照片也成為經典。

曾擔任杜魯多外交政策顧問的渥太華大學國際事務教授巴里斯（Roland Paris）說：「如果川普不突然爆發擾亂整個會議秩序，就是一次成功的會晤。除此之外，其他一切都是錦上添花。」

川普的第二任期一開始便不斷展開威脅加拿大主權和經貿，加美關係陷入低點。加拿大總理卡尼明天峰會前預計先與川普雙邊會談，渥太華已放話，如果華盛頓不取消鋼鋁進口關稅，將進一步採取對美國的經濟報復。

為了避免川普拒簽聯合公報，加拿大總理卡尼甚至已放棄按慣例在峰會結束時發表聯合公報，盡量減少分歧對外曝光。

加拿大一名高級官員稱，渥太華希望專注於加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國7個成員國可以共同採取的行動。

除了7國領袖之外，烏克蘭、墨西哥、印度、澳洲、南非、韓國和巴西的領導人也將出席峰會。參與過2018年G7峰會的加拿大參議員博姆 （Peter Boehm）說：「許多人都想與川普談論他們自己的特殊利益和關切。」

曾是資深外交官的博姆稱，這也是對加拿大新總理卡尼的領導力和談判力的重大考驗。

他說，G7成員國從來就沒有對所有事情都達成共識過，但卡尼要確保表現出某種團結性、達成某種程度的共識，七國集團可以向世界展示出「我們就 X、Y 和 Z 議題進行了良好的討論，這就是我們提議採取的措施。」

每次世界領導人聚集的峰會，都少不了抗議聲浪。為了避免大規模抗議干擾，這次峰會地點選在亞伯達省鄉間小鎮卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行，讓維安部門更好掌控抗議潮，因為通往峰會的道路會對外封閉，公眾無法接近卡納納斯基斯。

但亞省卡加立市（Calgary）和班芙鎮（Banff）都會設定指定的G7示威區，抗議民眾可向參加峰會的G7領袖和代表團表達心聲。

今天在卡加立市政府前，已有包括針對以哈衝突、印巴戰爭、氣候變遷、原住民安全等多個不同抗議團體的數百人走上街頭，希望各國代表能正視在全球各地發生的問題。

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