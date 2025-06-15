「披薩指數」預警中東戰事？五角大廈：時間軸不符事實

「五角大廈披薩報告」透過開源數據，追蹤美國國防部周邊披薩及其他地點的活動熱度。披薩示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Muffin Creatives)

以色列 無預警空襲伊朗 ，X帳號「五角大廈 披薩報告」卻在第一波炸彈落下前約1小時嗅出端倪，偵測到美國國防部周圍披薩店訂單激增，看來美軍離不開座位，注定加班。五角大廈則表示，帳號列的時間軸與實際狀況不合。

「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report，以下簡稱「披薩指數」）透過開源數據追蹤美國國防部周邊披薩及其他地點的活動熱度，追蹤人數破8萬大關。

「披薩指數」於12日下午6點59分時指出，五角大廈附近幾乎所有披薩店都出現「活動大幅激增」的情況。約1小時後，以色列於當地時間13日凌晨空襲伊朗核設施等數十個目標，據信擊斃多名伊朗軍事高層與核子科學家。

五角大廈發言人昨天則對美國媒體新聞周刊（Newsweek）表示，「披薩指數」所列的時間軸「與實際事件並不吻合」。

披薩指數的概念據報始於冷戰期間，當時蘇聯特務以華府披薩外送動態評估美國是否準備有動作。

如今「披薩指數」是記者口中的神預測帳號，不只附圖分析披薩訂單量起伏，還在以色列空襲期間指出，五角大廈附近一家同性戀酒吧在熱鬧週四夜的人潮「異常稀少」，預示「國防部今晚會蠻忙」。

「披薩指數」當然遠談不上科學，但報導餐廳和美食趨勢的線上網站Takeout今年稍早指出，相關數據「並非網路瞎掰」。五角大廈披薩訂單在美國或盟友進行重大軍事行動前爆量的說法，可追溯至1989年美國入侵巴拿馬。

「衛報」（The Guardian）報導，五角大廈的披薩訂單也在1991年沙漠風暴行動（Operation Desert Storm）前激增。以色列去年對伊朗發動飛彈攻擊期間，五角大廈附近的披薩店也比平常忙得多。

經濟學人（The Economist）數據新聞主管塞爾比-布斯洛（Alex Selby-Boothroyd）在領英（LinkedIn）網站寫道，1980年代以來，五角大廈披薩指數竟然成為政變與戰爭等全球重大事件的可靠指標，準確性令人吃驚。

他舉例，1990年8月1日夜裡，就在伊拉克入侵科威特前夕，中央情報局（CIA）一晚訂了21個披薩創下新高。

老牌記者布利澤（Wolf Blitzer）也曾在1990年於美國有線電視新聞網（CNN）節目上表示：「對新聞記者而言，最重要的事情—永遠要監控披薩訂單動態。」

對其他美國人來說，披薩訂單爆量不是預知「大事發生」的唯一途徑。

美國政府已於11日宣布將部分外交官及其家屬撤離中東。美國駐以色列大使赫克比（Mike Huckabee）也在以色列向伊朗發動攻勢近1小時前推文表示，駐耶路撒冷大使館密切關注局勢發展。