我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

16歲百萬網紅飲彈自盡 陳屍浴缸家屬崩潰

隱瞞以色列將突襲伊朗 紐時：美國正疏遠盟友

編譯茅毅／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列12日攻擊伊朗，盡管美國曾提前知會若干盟友，但義大利外長塔加尼(左二)當天在羅馬和德國外長瓦德福舉行共同記者會時還說，「我不知道以色列是否會攻擊伊朗，沒有蛛絲馬跡」。(歐新社)
以色列12日攻擊伊朗，盡管美國曾提前知會若干盟友，但義大利外長塔加尼(左二)當天在羅馬和德國外長瓦德福舉行共同記者會時還說，「我不知道以色列是否會攻擊伊朗，沒有蛛絲馬跡」。(歐新社)

紐約時報分析，鑑於川普政府以關稅及其他措施來挑戰盟友，正顛覆原本的貿易、外交與防務關係，川普正因此疏遠盟友。

例如，義大利外長塔加尼12日在羅馬和德國外長瓦德福舉行共同記者會時還說，「我不知道以色列是否會攻擊伊朗，沒有蛛絲馬跡。除了美國人已採取的作為，我們並無近期會有(這種)攻擊的跡象」。路透12日還引述一位義大利官員報導，羅馬目前沒打算減少駐伊朗或中東其他國家的大使館人員。

根據德國總理梅爾茨聲明，以色列總理內唐亞胡直到已對伊朗動手後的13日上午，才和梅爾茨通話告知此一行動。美媒Axios報導稱，美接獲以色列將襲擊的通知後，12日有私下通知「部分」盟友。

這凸顯若干美國的西方盟友被美方蒙在鼓裡。除了義、德，英國、澳洲、加拿大、紐西蘭與挪威本周也以「反覆煽動對巴勒斯坦人的暴力行為」為由，制裁兩位以色列強硬派部長，罕見地對以色列在加薩戰爭中的行為採取協調行動。英國、法國和加拿大5月也對以色列發表措詞嚴厲的聲明，譴責加薩持續惡化的人道主義狀況。

不只西方盟友，美國分別在亞洲與中東最重要的盟友日本和沙烏地阿拉伯，13日也譴責以色列。日本外務大臣岩屋毅表示，「強烈譴責使緊張升高的最新行動。中東和平與穩定對日本極為重要，我們呼籲相關各方保持最大克制，以舒緩緊張」。

沙烏地阿拉伯外交部也聲明，「強烈譴責並痛斥以色列對兄弟之邦伊朗的公然侵略，這些行動破壞伊朗主權及安全，且明顯違反國際法與國際規範」。

有鑑於此，有專家視美國愈來愈離群索居，甚至孤立，自己脫離其過去幾十年建立且主導的國際結構。華府智庫皮特森國際經濟研究所(PIIE)研究員齊克果指出，在這種情況下，傳統、核心的西方政治和軍事機構正被川普政府忽視或蔑視，歐盟、英國、加拿大和日本也都會尋求加強美國以外其他管道。

紐時分析並指出，事實上這種情況比齊克果認為的還更嚴重，尤其是歐洲國家與加拿大。

以色列 伊朗 加拿大

上一則

美國家情報總監加巴德 社媒貼文示警：核戰一觸即發

下一則

美伊核談判 成以色列突襲伊朗完美掩護？

延伸閱讀

以色列「崛起之獅」行動斬首伊朗軍方高層 多人被炸死在床上

以色列「崛起之獅」行動斬首伊朗軍方高層 多人被炸死在床上
誓言打開「地獄之門」 伊朗對以色列狂射百枚飛彈報復

誓言打開「地獄之門」 伊朗對以色列狂射百枚飛彈報復
伊朗首都德黑蘭持續遭以色列空襲

伊朗首都德黑蘭持續遭以色列空襲
馬克宏呼籲以色列和伊朗保持最大限度克制

馬克宏呼籲以色列和伊朗保持最大限度克制

熱門新聞

洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為告別白宮記者會上，馬斯克眼部瘀傷明顯可見。(路透)

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

2025-06-09 05:51
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50

超人氣

更多 >
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝

威廉王子53歲億萬富豪好友 吞蜜蜂驟逝
年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差