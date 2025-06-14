隱瞞以色列將突襲伊朗 紐時：美國正疏遠盟友

以色列12日攻擊伊朗，盡管美國曾提前知會若干盟友，但義大利外長塔加尼(左二)當天在羅馬和德國外長瓦德福舉行共同記者會時還說，「我不知道以色列是否會攻擊伊朗，沒有蛛絲馬跡」。(歐新社)

紐約時報分析，鑑於川普政府以關稅及其他措施來挑戰盟友，正顛覆原本的貿易、外交與防務關係，川普正因此疏遠盟友。

例如，義大利外長塔加尼12日在羅馬和德國外長瓦德福舉行共同記者會時還說，「我不知道以色列 是否會攻擊伊朗 ，沒有蛛絲馬跡。除了美國人已採取的作為，我們並無近期會有(這種)攻擊的跡象」。路透12日還引述一位義大利官員報導，羅馬目前沒打算減少駐伊朗或中東其他國家的大使館人員。

根據德國總理梅爾茨聲明，以色列總理內唐亞胡直到已對伊朗動手後的13日上午，才和梅爾茨通話告知此一行動。美媒Axios報導稱，美接獲以色列將襲擊的通知後，12日有私下通知「部分」盟友。

這凸顯若干美國的西方盟友被美方蒙在鼓裡。除了義、德，英國、澳洲、加拿大 、紐西蘭與挪威本周也以「反覆煽動對巴勒斯坦人的暴力行為」為由，制裁兩位以色列強硬派部長，罕見地對以色列在加薩戰爭中的行為採取協調行動。英國、法國和加拿大5月也對以色列發表措詞嚴厲的聲明，譴責加薩持續惡化的人道主義狀況。

不只西方盟友，美國分別在亞洲與中東最重要的盟友日本和沙烏地阿拉伯，13日也譴責以色列。日本外務大臣岩屋毅表示，「強烈譴責使緊張升高的最新行動。中東和平與穩定對日本極為重要，我們呼籲相關各方保持最大克制，以舒緩緊張」。

沙烏地阿拉伯外交部也聲明，「強烈譴責並痛斥以色列對兄弟之邦伊朗的公然侵略，這些行動破壞伊朗主權及安全，且明顯違反國際法與國際規範」。

有鑑於此，有專家視美國愈來愈離群索居，甚至孤立，自己脫離其過去幾十年建立且主導的國際結構。華府智庫皮特森國際經濟研究所(PIIE)研究員齊克果指出，在這種情況下，傳統、核心的西方政治和軍事機構正被川普政府忽視或蔑視，歐盟、英國、加拿大和日本也都會尋求加強美國以外其他管道。

紐時分析並指出，事實上這種情況比齊克果認為的還更嚴重，尤其是歐洲國家與加拿大。