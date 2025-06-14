「下波攻擊更猛」川普籲伊朗盡快達核協議

川普總統13日呼籲伊朗盡快與美國達成核協議，並警告說以色列軍下一波攻擊會更為猛烈。(路透)

以色列 於美東時間12日晚間向伊朗 發動攻擊，川普 總統13日呼籲伊朗盡快與美國達成核協議，並警告說以軍下一波攻擊會更為猛烈；伊朗則宣布退出與美國的第六輪核談判。

根據ABCNews報導指出，川普13日有與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)通話。

以色列12日發動「崛起之獅行動」(Rising Lion)，率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力；以色列軍方官員指出，這並非單日的攻擊行動，鎖定的對象為伊朗的軍事高層和資深核子科學家。

內唐亞胡發表電視談話，指以色列的軍事行動將持續數日，以消彌伊朗對以色列的威脅。

美國國務卿魯比歐12日即發出聲明指出，美國並未參與以色列的軍事行動，指這是以色列單方面的行為；魯比歐表示，以色列向美方說明，以色列相信這個軍事行動對以國的自我防衛，有其必要性；魯比歐也在聲明中警告伊朗，勿將美國的利益和人員作為攻擊目標。

盡管如此，伊朗武裝部隊發言人謝卡奇(Abolfazl Shekarchi)仍表示，以色列和美國將付出慘痛的代價；伊朗13日發射多枚飛彈和火箭反擊以色列。

川普12日晚間受訪時表示，他事先知道以方計畫，但表示美軍並未參與行動；川普也重申希望伊朗繼續與美國就遏制核子計畫談判；他12日稍早受訪時才表示以色列有可能攻擊伊朗的核子設施，並在社群網路上表示，美國維持透過外交方式來解決伊朗核子問題的立場。

川普表示，他的整個執政團隊都在與伊朗談判，指伊朗可以成為一個偉大的國家，但他們必須徹底放棄取得核武；川普表示，他希望能夠避免衝突，但也點出，美方與伊朗的談判卡關；據了解，伊朗始終不願放棄製造濃縮鈾的能力。

川普13日再度在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，他多次提供伊朗達成核協議的機會，但伊朗最後就是無法做到；川普說，他已經警告伊朗沒有達成協議的後果會遠比他們預期的還要糟糕，尤其美國製造世界上最先進、致命的軍事裝備，而以色列擁有許多美軍的裝備，而且以軍懂得如何運用這些武器。

川普說，伊朗有部分強硬派，他們雖然發言很勇敢，卻不知道未來會發生的事情，而他們現在全部死掉了；川普說，情況只會變得更糟糕。

川普說，以色列的攻擊已經造成很多死亡和破壞，但伊朗現在還有時間結束這場屠殺；川普稱以色列已經計畫好下一波攻擊，其猛烈程度遠比這一次嚴重；川普呼籲伊朗趕在失去一切以前達成核協議。

不過，伊朗政府13日透過官媒宣布，將不會出席原定15日與美國在中東國家阿曼進行的第六輪核談判，直到再通知。