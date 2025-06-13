川普發布行政命令 就日鐵收購美鋼達成國安協議

川普5月30日在賓州西米夫林的美國鋼鐵工廠發表演說。資料照片。(美聯社)

川普 總統13日表示，只要日本製鐵公司（Nippon Steel）能滿足美國政府提出的特定條件，就能化解該公司以141億美元收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）所引發的國安疑慮，為此交易案的批准鋪平道路。

路透報導，川普在一項行政命令中表示，解決國安疑慮的條件將載明於協議中，但並未透露具體細節。白宮發布的行政命令中指出：「此外，我認為，只要符合本命令第三條所列條件，擬議交易對美國國家安全造成的損害威脅即可得到充分緩解。」

華爾街 日報報導，日本製鐵與川普政府達成的國安協議內容，包括向美國政府發行一種所謂的「黃金股」，賦予官方對生產和貿易事務的決策權。該協議同時要求日本製鐵投入約110億美元的新資金，其中包括為2028年後興建的新鋼廠提供初始資金。

日本製鐵計劃在與川普政府就解決國安疑慮達成協議後，完成對美國鋼鐵公司的收購。消息傳出後，美國鋼鐵公司股價在盤後交易中上漲3.5%，投資人押注這筆交易即將塵埃落定。

日本製鐵與美國鋼鐵公司發出聯合聲明中表示：「此次合作將帶來巨額投資，惠及我們的社區和家庭，並造福世世代代。我們期待著將承諾化為行動，讓美國的鋼鐵與製造業再次偉大。」兩家公司並未詳細說明黃金股將賦予美國多少控制權。

6月18日是日本製鐵和美國鋼鐵公司現行收購合約的到期日，但雙方可能會同意延後。