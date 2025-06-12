美伊核談判陷僵局 中東緊張…美撤部分駐外人員及軍眷

國務院及國防部都向駐中東外館及部隊通知，讓非必要人員撤離，被解讀是預防區域性衝突。圖為伊朗報紙刊登川普與中東特使威科夫的合照。（路透）

考量美國與伊朗 的核子談判陷入僵局，中東地區安全風險升高，國務院 下令撤離駐伊拉克大使館的非必要人員，國防部則讓美軍眷屬離開巴林和科威特。

國務院表示，根據最新審查結果和「保障國內、外美國公民安全」的承諾，已下令所有非必要人員撤離美國駐巴格達大使館。

「美聯社」報導，美國駐巴格達大使館的人員配置有限，新命令不會造成重大影響。

國務院也要求非必要使館人員及其家屬離開巴林(Bahrain)和科威特(Kuwait)，這表示相關人員可在政府協助下，由政府負擔離開前述兩國的費用。

此外，美國中央司令部(U.S. Central Command)發出聲明表示，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)「已授權軍屬自願撤離中東各地」，司令部「正在監控中東地區緊張局勢的發展」。

白宮發言人安娜‧凱利(Anna Kelly)證實國務院裁減非必要人員的消息，說道「國務院定期審查駐外人員，此決定是最近審查的結果。」

美國駐中東最高軍事官員、美軍中央司令部指揮官庫里拉(Erik Kurilla)原定12日出席參院軍事委員會聽證會；不過，該委員會網站公告，聽證會延期，國防部不予評論。

中東緊張局勢近日不斷升級，而美國與伊朗的核子計畫談判陷入僵局。這項談判旨在限制伊朗的核子計畫，換取美國解除對伊朗實施的部分嚴格經濟制裁；伊朗則重申，核子計畫用於和平目的。

兩名美國匿名外交官11日透露，美伊第六輪談判原定本周末在阿曼(Oman)舉行，但會談如期登場的機率愈來愈小。

「紐約時報」報導，國務院與五角大廈宣布撤離非必要人員，以及英國海事貿易行動辦公室(UKMTO)11日就波斯灣、阿曼灣和荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)商業航運面臨的新威脅提出警告之前數小時，川普 接受「紐約郵報」播客節目訪問的內容先行播出。

川普對於美伊達成協議的看法並不樂觀，並於9日表示，伊朗的談判立場讓人「無法接受」。

川普在9日預錄的「Pod Force One」播客節目中透露，他對達成協議「逐漸失去信心」，「他們似乎在拖延，我深表遺憾。我現在(對於達成協議)的信心，比幾個月前下降，他們可能會出事」。

川普總統曾表示，若美伊談判失敗，以色列或美國可能會對伊朗的核子設施發動空襲。

伊朗駐聯合國代表團透過社群媒體上發文寫道，「壓倒性武力威脅無法改變事實」，「伊朗並非尋求核武，美國的軍國主義只會加劇不穩定」。