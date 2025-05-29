我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

參院80議員支持對俄500%懲罰關稅 預計6月表決法案

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和、民主兩黨聯邦參議員聯手推動對俄制裁法案，預計6月表決，法案包含對俄羅斯原油和鈾買家實施次級制裁，課徵至少500%關稅。圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)
共和、民主兩黨聯邦參議員聯手推動對俄制裁法案，預計6月表決，法案包含對俄羅斯原油和鈾買家實施次級制裁，課徵至少500%關稅。圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

紐約時報報導，隨著俄羅斯對烏克蘭發動猛烈攻勢，美國國會部分共和黨人的態度也轉趨強硬，公開呼籲對俄羅斯實施制裁，相關法案已在參院獲得跨黨派支持。親近川普政府的智庫稱，川普可能在四至六周內結束調停俄烏戰爭談判、祭出制裁，但美國官員透露川普尚未決定。

南卡羅來納州參議員葛理漢(Lindsey Graham)素來與川普關係密切，但他聯手民主黨參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)推動對俄制裁法案，預計6月表決。法案包含對俄羅斯原油和鈾買家實施次級制裁，課徵至少500%關稅，目前已獲得參院80名跨黨派議員支持。

紐時報導指出，盡管眾院對該法案的支持度不高，短期內不太可能與川普正面對槓，但參院的動向凸顯國會對俄羅斯的立場日益鷹派，且更加不滿俄方的頑固態度。

而川普近日的態度也有所轉變，公開表達對普亭不滿，但目前不清楚這是否指向整體立場轉變，決定從俄烏斡旋中抽身。

政治新聞網POLITICO引述一名知情川普想法的官員表示，「普亭幾乎摧毀川普留給他體面下台階的機會」。

親近川普政府的美國優先政策研究所副所長傅萊茨(Fred Fleitz)表示，川普對普亭的耐心耗盡，「在接下來四周至六周內，川普可能結束談判，祭出強硬制裁」。

但是，四名美國官員透露，川普尚未決定是否對莫斯科追加制裁。

另外，兩名知情人士透露，川普上周與歐洲領袖通話時似乎為普亭不願談判辯護，認為俄方可能因美歐制裁而退卻，並且對歐洲表明不喜歡制裁。一名美國官員透露，政府內外有人告訴川普，「制裁恐傷及美企，並讓俄羅斯退出談判」。

川普 俄羅斯 普亭

上一則

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

下一則

白宮副幕僚長怒令ICE日抓3000人 口氣讓官員憂飯碗不保

延伸閱讀

川普關稅遭法院擋下 白宮跳腳：動用一切行政權力因應

川普關稅遭法院擋下 白宮跳腳：動用一切行政權力因應
馬斯克批又大又美法案後 辭川普政府高級顧問

馬斯克批又大又美法案後 辭川普政府高級顧問
當政治對撞學術自由…川普阻外生 長期恐失競爭力

當政治對撞學術自由…川普阻外生 長期恐失競爭力
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃