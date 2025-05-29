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美俄烏三方會談？川普稱若有必要願出席 俄回絕提議

記者陳熙文／華盛頓報導
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烏克蘭總統澤倫斯基(中)提議烏俄美三方領袖會談盡快結束俄烏戰爭，川普總統(左)28日表示，若有必要，他願和他們坐下來談，但俄羅斯已回絕提議。右為俄國總統普亭。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(中)提議烏俄美三方領袖會談盡快結束俄烏戰爭，川普總統(左)28日表示，若有必要，他願和他們坐下來談，但俄羅斯已回絕提議。右為俄國總統普亭。(美聯社)

為盡快結束俄烏戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)提議烏俄美三方領袖會談，川普總統28日表示，如果有必要，他願意和他們坐下來談；不過，俄羅斯已經回絕這項提議，指他們將在下周向烏方提出和平備忘錄。

澤倫斯基近日表示，若俄國總統普亭不願和他見面，他不介意烏俄美三方會談。

川普28日出席美國聯邦哥倫比亞特區檢察官的宣誓儀式，有媒體詢問川普是否正計畫與澤倫斯基和普亭在瑞士日內瓦見面？川普說，如果有必要，他會這麼做。

俄軍近期空襲烏克蘭，讓俄烏和談又遇瓶頸，川普日前罕見對普亭說重話，稱普亭徹底瘋了，又指普亭正在玩火。

川普28日表示，他在兩周之後就會知道普亭究竟是想結束戰爭，還是只是想敷衍了事，一周或兩周內就會明朗；如果結果是後者，他的政府將會用不同的態度對待普亭；川普也再度表示，他對俄軍在俄烏和談期間發動攻擊感到非常失望。

對於澤倫斯基提議三方會談，川普表示，他希望澤倫斯基幾個月前就有這樣的態度；川普說，他們現階段正在努力說服普亭，接下來就看進度會走到哪裡；但川普認為，美國做得不錯。

川普也表示，他不喜歡現在正在發生的事情，尤其是看到飛彈攻擊城市，「我們不會允許這樣的事情發生」。

面對俄軍對烏克蘭城市的攻擊，川普日前表示，他擬加強對俄國的制裁，有媒體問說，要怎麼樣才會讓川普不對俄國實施新的制裁？川普說，除非他認為新的制裁會影響到俄烏和談協議的簽署，他不希望把和平協議搞砸了。

川普表示，他遠比大家說的還要強悍，但必須選擇正確的時機點制裁俄國。

不過對於三方會談，據報導指出，俄國已經回絕這項提議，並認為，三方會談只有在俄烏之間已經達成具體共識後才會發生。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，這樣的會面必須是俄烏雙方代表談出具體共識之後的結果。

有報導指出，俄國預計下周一(6月2日)在俄烏第二輪的直接會談中，在伊斯坦堡向烏方提出和平備忘錄的內容。

川普 普亭 俄國

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