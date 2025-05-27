川普罕見痛批普亭「瘋了」 嗆加強制裁…克宮：川普壓力太大

川普總統（右）25日罕見批評俄國總統普亭（左）「瘋狂」，因為俄國連日對烏克蘭仍狂轟濫炸。兩人19日才通過電話。（美聯社）

俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲，美國總統川普 同日受訪時罕見直言「很不高興」俄國 總統普亭 的所作所為，還在社群媒體發文批評普亭「瘋了」，也指稱烏克蘭總統澤倫斯基「開口就惹麻煩」。

克里姆林宮稍後反擊，指川普是壓力太大了。

川普在新澤西州準備搭空軍一號返回華府時說，普亭「殺了很多人，我不知道普亭究竟怎麼回事」。川普自稱和普亭認識很久、一直相處不錯，「但他向（烏克蘭）幾個城市發射火箭並殺人，我一點也不喜歡」。被問到是否將加強對俄制裁，川普回應「絕對會，他（普亭）正殺害很多人」。

川普25日在自創社媒真實社群寫道，普亭「現在好像出了什麼問題。他完全瘋了！毫無必要的殺害許多人，我說的還不只是士兵。飛彈和無人機正毫無理由的襲向烏克蘭城市」。

川普還寫道，一直都認為俄國不是只想要部分的烏克蘭領土，而是全部，「現在或許證明這句話是對的，但普亭若真的這麼做，將導致俄國衰敗」。

川普也批評澤倫斯基的發言對烏克蘭毫無幫助，「他一開口就惹麻煩，我不喜歡這樣，他最好立刻停止」。川普重申若三年多前他當總統，俄、烏當時根本不會開戰，「這是澤倫斯基、普亭和拜登的戰爭，不是川普的戰爭」，他只是「努力撲滅因極度無能與仇恨引發的巨大、醜陋的火」。

對川普稱普亭「完全瘋了」，克里姆林宮發言人佩斯科夫26日說，川普此話可能是因為「情緒超載」，但俄方感謝川普協助啟動烏克蘭和平談判。當天在越南訪問的法國總統馬克宏則說，希望川普對俄國的怒火會化為行動。

川普19日與普亭通話時，普亭稱俄烏將致力完成和平協定的備忘錄。佩斯科夫26日說，俄國對該備忘錄的草案尚未提交，相關作業還在進行，「這是認真的草案」，需仔細檢查和準備。

俄國外長拉夫羅夫23日曾說，莫斯科準備好在雙方完成換囚後提交一份文件草案，概述長期和平協定的條件；俄烏已在25日完成千人換囚。

另外，烏克蘭26日聲稱，俄國連夜對烏派出355架無人機，是2022年2月開戰至今最大無人機攻勢，俄國另發射九枚巡弋飛彈。基輔當局表示，基輔市防空警報曾持續六小時。