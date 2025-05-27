英國王訪加拿大 將發表施政報告反擊川普併吞說

英王查理三世（左）26日抵達加拿大訪問，將在國會提施政報告，被視為英國否定川普要納加國為51州的看法。右為加國總理卡尼。（路透）

川普 總統不斷聲稱加拿大 是美國第51州，作為加拿大國家元首的英王查理三世 26日與王后卡蜜拉抵達渥太華，並將於27日為新一屆聯邦政府發表施政報告，低調的對川普作出還擊，表明加拿大的主權不容侵犯。

英國王室從來不會直接介入本國乃至大英國協( British Commonwealth，英聯邦)國家政治事務。加拿大政府的施政報告，通常由加拿大總督以君主代表身分宣讀，上一次由英國君主親自宣讀施政報告，已是1977年女王伊莉莎白二世之時。

加拿大屬於大英國協成員國，英國國王為名義上的君主。

加拿大人普遍對君主制漠不關心，但這次有這樣安排，是展示加拿大和美國之間的不同。正如加國總理卡尼 (Mark Carney) 的聲明所言，「是向世界發出清晰信號：加拿大堅定捍衛自身主權」，「它彰顯了我們悠久的傳統和友誼，彰顯了我們君主立憲制的活力及獨特的身分認同，也彰顯了危機只會強化歷史聯繫」。

查理三世與王后卡蜜拉(Queen Camilla)26日抵達機場時，卡尼與總督瑪麗・西蒙(Mary Simon)親自迎接，其後國王出席了社區活動，在街頭冰球比賽投球主持開球禮。

在旁觀看的民眾麥唐納（Norman MacDonald）說， 英王來到渥太華代表加拿大人致詞讓他感到自豪，「加拿大當然不賣，也不被霸凌」。

76歲的查理三世仍在接受癌症治療，工作量受到限制，但仍以此行表達對加拿大的支持。近幾個月來他多次有此表態，包括佩戴加拿大勳章，說明自己是加拿大國王，並將加拿大國旗描述為「永遠能激發自豪感和欽佩感的象徵」。

不過新任美國駐加拿大大使霍克斯特拉 (Pete Hoekstra) 認為，沒有必要傳遞有關訊息，加拿大人應把注意力從第51州之說轉移開來。

但皇家歷史學家哈里斯(Carolyn Harris) 認為，川普一定會注意到查理三世這次訪問，除了會看到加美之間有何不同外，他也曾多次對王室表達欽佩。

哈里斯說：「這是一段非常獨特的歷史，可以追溯到美國獨立戰爭後，出現保皇黨人紛紛湧到加拿大定居的浪潮」。

國王27日宣讀施政報告並參觀加拿大國家戰爭紀念館後，就結束兩天訪問返回英國。