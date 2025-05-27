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川普誇核談判「過兩天」有好消息 伊朗沒那麼樂觀

編譯中心／綜合報導
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川普樂觀認為，美伊核會談將有突破，但伊朗外交部則沒有這麼樂觀。(歐新社)
川普樂觀認為，美伊核會談將有突破，但伊朗外交部則沒有這麼樂觀。(歐新社)

川普總統25日表示，美國和伊朗之間的核談判取得了「真正的進展」，他「過兩天」會發表一些「好消息」。白宮特使威科夫上周五在羅馬會見了伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇，進行最新一輪會談。

伊朗外交部發言人巴格赫里26日則說，「若美方釋出善意，我方也會抱持樂觀；但若談判目的是要限縮伊朗的權利，那將毫無進展。」

川普的樂觀情緒出現之前，美伊官員就伊朗境內鈾濃縮的未來設定出現相互矛盾的紅線，許多人猜下一輪測談判也有可能破裂。

川普25日登上空軍一號前告訴記者：「我們與伊朗進行了一些非常好的會談，讓我們看看接下來會發生什麼，但我認為我們可能會在伊朗問題上得到一些好消息。」

伊朗外交部發言人巴格赫里26日表示，伊朗不會為了與美國達成核協議而考慮暫停提煉濃縮鈾，目前也尚未敲定雙方何時進行第六輪核談判。關於下一輪談判的時間點，伊朗還在等待居中調解的阿曼(Oman)提供進一步細節。

路透報導，為了德黑蘭的核野心，美國和伊朗已爭執數十年之久，近來雙方為解決爭議進行數次談判，但關於伊朗濃縮鈾議題，雙方都公開採取強硬立場。

巴格赫里當天在記者會上被問到，有報導稱伊朗為與美國達成協議，可能暫停三年提煉濃縮鈾，他回答：「伊朗永遠不會接受這麼做。」

巴格赫里還排除伊朗與美國達成過渡核協議的可能性。這否定了一些報導所稱，兩國正考慮達成臨時協議，以作為達成最終協議前的暫時步驟。

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