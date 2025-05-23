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華府猶太博物館槍案 以色列部長批英法加領袖助長反猶主義

編譯羅方妤／綜合報導
華府「首都猶太博物館」21日晚間發生槍擊案，兩名以色列駐美大使館人員遭槍殺身亡。(歐新社)
華府「首都猶太博物館」21日晚間發生槍擊案，兩名以色列駐美大使館人員遭槍殺身亡。(歐新社)

華爾街日報報導，兩名以色列美大使館人員21日遭槍殺，顯示在加薩戰爭持續和全球反猶主義抬頭之際，世界對以色列人和猶太人而言變得日益危險。英國天空新聞報導，以色列外交部長薩爾(Gideon Sa'ar)表示，這樁槍擊案是「反猶主義慫恿的直接結果」，並怪罪歐洲國家。

以色列僑民事務部部長奇克里(Amichai Chikli) 則直接點名英法加三國領袖「助長恐怖勢力」。他在社群媒體X的貼文中說，「法國總統馬克宏、英國首相施凱爾和加拿大總理卡尼在不同程度上，都因為未能畫清道德紅線，而助長了恐怖勢力。這種軟弱是有代價的，代價就是猶太人的鮮血。」

馬克宏、施凱爾和卡尼日前發表聯合聲明，譴責以色列加強攻擊並封鎖加薩。聲明指以色列政府可能違反國際人道法，指內唐亞胡政府採取令人震驚的行動，他們不會袖手旁觀。其他歐洲國家官員也發表聲明譴責以色列在加薩的行動。

說俄語的以色列人柳德米拉．克里亞索諾夫(Lyudmila Kriasonov)表示，「世界已變得令人恐懼」。她在旅遊時自稱是俄羅斯人。她說：「我們覺得在這個國家及世上任何地方，都沒有安全可言。」

31歲的以國人尤娃兒．哈瑞爾(Yuval Harel)表示，她在海外旅遊謊稱自己來自葡萄牙，她反對戰爭，對加薩巴勒斯坦人特別是兒童受到傷害，感到憤怒。她說：「我感到羞愧且害怕。」

過去19個月以來，全球針對以國人和猶太人的暴力襲擊增加。荷蘭出現「獵殺猶太人」(Jew hunt)的呼聲後，去年11月在阿姆斯特丹舉行歐霸盃期間發生以色列球迷遇襲事件。同月稍晚，一名極端正統極端正統猶太教團體「查巴德．盧巴維奇運動」(Chabad Lubavitch Movement)的拉比遭綁架殺害。拉比指的是猶太教智者、老師與精神領袖，地位尊崇。在法國，一名戴猶太男子去年3月在猶太會堂前遭毆打。

歐洲各國首都和美國大學抗議中常出現的口號，讓一些猶太人認為具煽動性。

猶太 以色列 加薩

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