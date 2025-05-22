美國砍外援 南非財長曝預算短缺4.3億… 恐爆愛滋危機

南非 財政部長戈東瓦納(Enoch Godongwana)21日表示，因為美國砍掉援外經費，讓南非出現4億3000萬以上的預算短缺，目前找不到別的資金來彌補。

美聯社報導，戈東瓦納向國會提出更新版預算，向國會演說時做前述表示；新版預算沒編列調升加值稅後的收入，而調高加值稅已引發執政聯盟內部激烈不合、公開叫罵。

戈東瓦納表示，南非擁有世上最多的人類後天免疫不全確診(HIV-positive，即愛滋病)人口，為了因應，南非設有龐大的醫療網路；因為川普 政府廢除美國國際開發署(US Agency for International Development，USAID)並凍結外援，所以不增加加值稅收入，南非歲入便不足以支應該醫療網路引發的財政窟窿。南非擁有世上最大的愛滋病治療網。

戈東瓦納在國會發言後不久，南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)便與美國總統川普在白宮 舉行備受期待的高峰會。

今年稍早，川普政府廢除USAID，每年給南非治療、預防愛滋病約4億3600萬元經費因此蒸發，使得數千個醫治愛滋病的工作岌岌可危。

戈東瓦納表示，更新版的預算把翌年度歲入資源，優先用在支援目前可行的事情上，推遲其他施政，直到「我國資源允許為止」。

戈東瓦納指出，今年稍後可能出現開支吃緊、必須注入資金的計畫，包括「總統愛滋病緊急救援計畫」(PEPFAR)等，PEPFAR是透過美國資金進行，戈東瓦納指出，南非目前還沒找到撥付給該項目的資金。

聯合國因應愛滋病機構指出，PEPFAR自2003年展開以來，被推崇至少拯救2600萬人性命。

南非先前提出的預算撥出16億美元供衛生之用；新版預算則為11億美元，數目少得多。這筆資金撥派出來，雇用約4700個衛生工作者，聘請800名醫生。那些醫療人員完成有服務社區，解決醫療供應、服務不足等的事項。