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南非存在種族屠殺？媒體核實：白人農民謀殺案占不到1%

編譯陳韻涵／綜合報導
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南非民眾在家中觀看電視直播，看到自家總統拉瑪佛沙與川普總統在白宮爭執的畫面。（路透）
南非民眾在家中觀看電視直播，看到自家總統拉瑪佛沙與川普總統在白宮爭執的畫面。（路透）

川普總統近期接納59名南非白人務農難民來美定居，稱他們失去在南非的土地，且是種族滅絕的目標。政治核實媒體PolitiFact調查，南非究竟是否存在白人種族屠殺？

川普日前表示，讓南非白人農民以難民身分到美國，「因為他們正在被殺害，我們不想看到有人遇難。但這是一場正在發生的種族滅絕，你們卻不願報導。白人農民在南非被殘忍殺害，他們的土地被沒收。」

早在2018年，川普便公開這種論述，他身邊的人也附和，包括生於南非的特別政府雇員馬斯克(Elon Musk)。

川普接納南非白人的決定，堪稱逆轉其政策；川普回任總統後，幾乎暫停所有難民入境美國。

南非政府2月曾批評川普允許南非白人來美尋求庇護的行政命令，南非政府發出聲明表示，「諷刺的是，這項行政命令為南非經濟上最優渥的群體，提供在美國的難民身分，罔顧來自世界各地弱勢群體的實際困境，後者被驅逐出境且駁回庇護申請」。

南非確實有白人農民遭謀殺，但這些案件僅占南非每年2萬7000多宗謀殺案的不到1%。

專家普遍認為，這些死亡事件並未構成種族滅絕，而且川普誤會了南非白人農民土地遭沒收的爭議。

南非安全研究所(Institute for Security Studies)司法與暴力預防計畫負責人紐漢(Gareth Newham)表示，「南非發生『白人種族滅絕』(white genocide)的說法完全錯誤，作為追蹤南非暴力和暴力犯罪的獨立機構，若有任何證據表明，針對任何種族群體出現種族滅絕，或有針對性的暴力行為，我們將率先發出警報並公布證據。」

對於PolitiFact記者的電郵詢問，白宮未提供任何數據；一位發言人表示，南非白人告訴美國官員，針對農民的暴力攻擊、死亡威脅、破壞行為和種族歧視。

紐漢表示，南非幾乎所有的農場攻擊事件主要動機都是搶劫。他說：「犯罪現場牆上寫著標語，或被害人稱兇手的說話內容，這類可能存在種族或政治動機證據的攻擊事件極其罕見。」

紐漢表示，南非大多數謀殺案被害人都是貧窮、失業或正在找工作的年輕非裔男性。

PolitiFact向美國國務院詢問南非白人農民遭種族滅絕的證據，一名發言人說，對於確認種族滅絕，國務院無可奉告。

出身自南非的科技首富馬斯克21日也在白宮陪同川普總統會晤南非總統，對於兩位總統的...
出身自南非的科技首富馬斯克21日也在白宮陪同川普總統會晤南非總統，對於兩位總統的爭執，馬斯克未有反應。（美聯社）

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