紐時揭內幕：川普急尋新專機 看上卡達賣不掉的波音747

因波音公司延遲交付國防部訂製的新空軍一號，國防部決定接受卡達王室贈送的一架13年機齡的豪華客機，未來改裝成總統專用的空軍一號。圖為今年2月這架飛機專程飛到佛州供川普查看。（美聯社）

紐約時報報導，卡達政府多年來一直想把一架波音 (Boeing)747-8巨無霸客機賣掉卻未能如願，川普 總統對這架卡達王室使用過的客機產生興趣，情勢瞬間改變。

美國政府在2018年以39億元與波音公司簽訂購買兩架空軍一號(Air Force One)總統專機的合約，但一連串耽擱之下，不但錯過2024年交機期限，甚至到川普結束第二任期都無法交機。目前空軍一號是35年前老布希總統(George H.W. Bush)任內使用迄今的波音747飛機，機齡老舊經常需要維修。

消息人士說，負責安排總統出訪行程的白宮 軍事辦公室(White House Military Office，WHMO)奉命尋找市場上有商務客機裝潢，可以迅速改裝成總統專機的波音747後期機型，結果全球僅8架飛機符合條件，其中一架是卡達好幾年來一直想轉手出售的波音747雙層豪華客機。

卡達政府今年2月中旬同意讓這架豪華客機飛到佛羅里達州讓川普親自查看，飛航紀錄顯示，飛機2月15日從杜哈(Doha)抵達佛州西棕櫚灘(West Palm Beach)，川普從海湖莊園俱樂部(Mar-a-Lago)出發，乘坐加長型禮車於上午10時抵達機場。波音在2012年對卡達完成交機，卡達政府從2020年就為這架客機尋找買主，據估計目前價值在1.5億至1.8億之間。

消息人士說，川普對這架豪華客機一見鐘情，乘坐空軍一號返回華府途中，對於卡達客機內部裝潢讚不絕口。白宮助理評估，買下客機之後只須重新油漆，加上幾處升級，川普今年內就有新的空軍一號。

然而，川普參觀客機之後，這架客機的討論從原本政府與政府之間的買賣(government-to-government sale)，轉變成贈送(donation)。美國空軍高層對此感到意外，五角大廈官員說，空軍壓根沒聽說客機是要用捐贈的。

有官員說，卡達主動提出要捐贈飛機，某些官員與律師也說，捐贈比購買手續更簡便，能夠更快完成。卡達政府官員說法則不一樣，把飛機開到美國讓川普參觀是準備出售，不是當做禮物。