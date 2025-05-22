川普見南非總統 「突襲」指控白人遭種族滅絕

川普總統（右）21日在白宮會見來訪的南非總統拉瑪佛沙（左）時，突然拿出準備好的照片和影片，指控南非有屠殺白人的情況，但遭拉瑪佛沙否認。（歐新社）

川普 總統21日在白宮 會見南非 總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)時，當著媒體指控南非對白人農民進行系統性屠殺(systematic killing)。川普當場指示助理讓橢圓形辦公室燈光暗下來，並在架起的螢幕上播放聲稱是屠殺受害者「葬身之地」的影片。川普拿著一疊文件說，南非人為了生命安全都紛紛逃離家園，「土地被沒收，還有許多遭到殺害的案例」。拉瑪佛沙駁斥川普指控，並說南非政府政策與川普所言「完全不一樣」，影片內容沒有呈現南非全貌。

川普當面播放影片、拿出白人受害者照片 拉瑪佛沙反駁

拉瑪佛沙對川普說：「南非是多黨制民主國家，允許人民表達意見。」

會面一開始，兩名元首談話的重點在高爾夫球和外交政策。由於川普喜愛高爾夫球，拉瑪佛沙此行訪問團成員包括了南非高球名將艾爾斯(Ernie Els)、古森(Retief Goosen)。但是當一名記者詢問川普怎樣才會改變南非發生「白人種族滅絕」的看法時，川普突然要求讓燈暗下來，「播放這個」。

視頻包括民眾要求對白人農民施暴的片段，還有一條鄉間道路旁豎立一長排的白色十字架，川普說是遇害白人農民的墳場，但這些十字架其實是活動分子抗議農民謀殺而擺放的。

視頻結束時， 拉瑪佛沙一臉錯愕，川普則開始翻手裡的一疊文件，似是顯示遭受暴力的南非白人受害者並說，「死亡，死亡，死亡」 。

二度執政以來，川普多次抨擊黑人領導的南非政府，聲稱南非政府從白人農民手中掠奪土地、頒布反白人政策、推動反美外交。今年2月，川普以南非發生「種族滅絕」(genocide)為由，發布行政命令停止美國對南非所有援助，允許數十名南非白人農民以難民身分前來美國。

美聯社報導，南非國內的專家表示，並無證據顯示南非白人(Afrikaner)因為身為白人而遭到鎖定，南非犯罪率高漲，不分族裔的所有南非農民都是住家遭到暴力入侵的受害者。南非白人是荷蘭與其他歐洲殖民者的後裔。

美聯社分析，拉瑪佛沙原本希望透過此行訪美把話說清楚，澄清謠言，設法修補美斐兩國關係，避免烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)2月間拜會川普時唇槍舌劍的場面。自從1994年南非結束種族隔離(apartheid)政策以來，與美國的雙邊關係如今跌落到新低點。

NBC白宮記者亞歷山大(Peter Alexander) 向川普提出為何給予南非白人難民身分，以及為何接受卡達贈送飛機一事，川普頓時惱火，當場用羞辱字眼批評提問者是糟糕的記者，甚至還罵對方是「白痴」和「混蛋」(idiot、 a jerk)。

這場現場直播令人想起今年2月烏克蘭總統澤倫斯基在白宮的遭遇。