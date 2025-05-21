川普熱線普亭 未要求俄國立即停火

川普總統與俄羅斯總統普亭19日通話後，再與烏克蘭總統澤倫斯基(左二)及五位歐洲國家領袖通話。(歐新社)

川普 總統與俄羅斯總統普亭 19日通話後，再與烏克蘭總統澤倫斯基 及五位歐洲國家領袖通話，但歐洲領袖對於美方拒絕對俄國祭出新制裁及並未要求普亭承諾立即停火的立場感到錯愕。

新聞媒體Axios報導，「雙普」通話後，川普與澤倫斯基等歐洲領袖舉行電話會議，歐洲領袖希望聽到普亭同意立即停火的消息，否則美國將因普亭拒絕停火而祭出懲罰措施。但川普表示，普亭同意談判，而美方不會參與，且目前拒絕制裁俄國。

Axios引述兩名參與通話的消息人士，以及第三名知情人士說，川普讓人覺得，他欲逐漸退出俄烏和談議題，部分與會領袖感到「錯愕」、「震驚」。

川普事後告訴記者，「我覺得會有事發生，若沒有，我就退出，他們仍得繼續。我重申，這是歐洲問題，也該一直是歐洲的狀況」。

消息人士表示，川普和澤倫斯基19日上午簡短通話，川普問澤倫斯基有什麼需要轉告普亭。澤倫斯基樂見川普來電詢問，要求川普轉告俄方立即停火，否則威脅對俄國祭出新制裁，且在未與烏克蘭協商的情況下，美不對俄國讓步。

川普與普亭通話結束後，川普再打電話給澤倫斯基；而這次，德國、法國、義大利、芬蘭和歐盟委員會的領袖也在一旁聆聽。

歐洲消息人士透露，此次通話「具建設性」；另一名消息人士則說，澤倫斯基認為第二通電話「很糟」。

川普告訴歐洲各國領袖，普亭同意立即展開有關停火的直接談判。消息人士轉述，川普語畢，通話各方沉默數秒。澤倫斯基回應川普說，普亭早已同意談判，首輪談判已於16日在伊斯坦堡舉行；對此，川普未直接回應。

消息人士接著說，歐洲領袖告訴川普，立即停火30天就能開始和平談判，是川普的想法。白宮官員表示，川普「從未同意」停火應作為談判的先決條件，也未說過澤倫斯基可以決定談判條件。

歐洲領袖詢問美國對俄實施新制裁的可能性，川普說，這不是個好主意，強調他認為普亭希望達成協議。

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)質疑，為何在會談前至少兩周內不能停火；德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)則問道，俄國願意如何讓步。

川普表示，普亭將提交「和平備忘錄」，其中包含停火和結束戰爭的條件。他說他要求普亭提出「一些人們會同意的方案」。

澤倫斯基表示，前面幾輪與俄談判都沒有成果，川普不推進，普亭就無動於衷。

白宮官員表示，俄國過去數月來拒絕提交和平備忘錄，而今普亭同意提交文件，可視為重要進展；但歐洲領袖對於川普滿意普亭的言論，甚至視作進展感到錯愕，畢竟普亭根本沒有改變立場。