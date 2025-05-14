川普訪中東 宣布解除對敘利亞制裁 再警告伊朗

川普總統13日在沙烏地首都利雅德的演講中，提出中東新願景，除解除對敘利亞政府的制裁外，也向伊朗遞出橄欖枝，表示願意與德黑蘭磋商。(歐新社)

川普 總統13日以美國和沙烏地阿拉伯合作為範例，提出中東新願景，強調以經濟繁榮取代不穩定；他並宣布美國解除對敘利亞 政府的制裁，還以迄今最強有力的詞彙，向伊朗 遞出橄欖枝，表達願意與德黑蘭磋商，達成核能協議，否則伊朗就可能面臨嚴重經濟、軍事後果。

美聯社報導，川普提議與宿敵締結合夥關係，願解除對敘利亞的制裁，與前反抗軍為首的新政府關係正常化，另誇讚美國與葉門胡塞組織(Houthis，青年運動)達成的脆弱停火。不過川普也指出他的耐心不是無休無止，敦促伊朗與美國達成新核子協議。

川普胡蘿蔔大棒兼施，釋出他迄今最明顯、重塑中東地區的願景，目標在以經濟繁榮、區域穩定，取代強調人權、提倡民主。

川普還向沙烏地阿拉伯提議，加入他第一任期達成的「亞伯拉罕協議」(Abraham Accord)，承認以色列；他盼望加薩人民先揚棄哈瑪斯(Hamas)的影響力，未來當地才有希望。

華盛頓郵報報導，川普是在投資論壇上提出全面但時而有衝突的願景，談美軍在全球扮演的角色。他宣稱反對美國過去對中東的介入，但也有意動用軍力來捍衛美國及其盟友。

川普表示，事實上一些美國最親密的朋友，是過去幾個世代與美國交戰的國家，可現在他們變成美國的朋友及盟國。

川普作這些宣示，時值他尋求沙烏地阿拉伯大舉投資美國經濟，花一整天在豪華典禮上簽署一系列投資協議。

川普走「空軍一號」專機，便與沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)碰拳，熱切致意，同時似乎專注於確保隨行的科技界巨擘、企業執行長能簽下範圍很廣的協議。

但在典禮演說時，川普談到荼毒中東的安全挑戰，重申美國有意扮演角色，解決那些問題；他表示絕不容伊朗取得核武，但美國也與伊朗談判，限制伊朗的核子計畫，以交換美國放寬制裁；他說準備與伊朗達成協議，催促德黑蘭接受他遞出的橄欖枝，同時應沙國王儲之請，解除對敘利亞的制裁，讓敘國新政府得到大力支持。