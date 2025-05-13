卡達送豪華客機 引發操守爭議 川普：不接受就太蠢

川普總統2月到佛州棕櫚灘機場，參觀一架卡達所有的波音747-8型飛機。(路透)

當世界各國領導人、遊說團體、企業高層試圖討好總統時，長期以來總統都會避嫌，避免被指控利用權力謀取私利，然而川普 總統常常打破常規接受利益。對於卡達王室擬議贈送的一架超豪華波音747-8巨無霸客機，川普更說不接受就太笨了。

華爾街日報報導，川普未來幾天將前往中東會見與他有業務往來的國家領導人。過去一年，川普集團品牌的住宅大樓在沙烏地阿拉伯落成，卡達也計畫建造一座川普高爾夫度假村，阿拉伯聯合大公國的一家基金最近向川普旗下的加密貨幣公司World Liberty Financial投資了20億元。

川普12日在白宮 用高爾夫比喻卡達贈與飛機一事。「當他們給你一個推桿時，你會說非常感謝、撿起你的球，然後走向下一個洞。」並說不接受的話就是「愚蠢的」。

川普回應批評者是「不誠實的民主黨人」以及「世界級失敗者」，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)則解釋說，「卡達政府已經慷慨地提出將飛機捐贈給國防部，相關的法律細節仍在處理中。我國政府接受的所有捐贈皆完全遵守法律規定，我們承諾將持續做到最大程度的透明。」

川普接受卡達飛機可能會違反憲法中的外國薪酬條款(Foreign Emoluments Clause)，通常禁止聯邦公職人員未經國會同意接受外國政府的禮物或頭銜；外國官員的巨額禮物將交給美國政府，不過某些情況下美國官員可以自掏腰包買回這些禮物。

白宮卻表示律師已得出結論，認為卡達協議是合法的。司法部發言人表示已在部長邦迪(Pam Bondi)簽署的備忘錄中批准了這項擬議安排。

多年來關注川普的人士表示，他接受卡達禮物的作法與他奉行的策略一致。共和黨策士馬登(Kevin Madden)便說川普「不是有商人背景的總統，而是碰巧當上總統的商人」，且毫不畏懼向外界傳達這一點。

川普表示他不打算在卸任後繼續使用這架飛機，而是將其移交給川普總統圖書館基金會(Trump Presidential Library foundation)，並說位在加州 的雷根總統圖書館同樣展出一架退役的空軍一號專機。

美國空軍官員12日表示一架商用客機可能加入機隊令人十分意外，因為這是現代歷史上首次由非軍用飛機負責運送總統。國防官員表示該機的通訊、安全和保全設備都需要大量改裝，可能還要數年時間才能投入使用。