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極右網紅盧默：若接受卡達飛機 川普政府將留汙點

編譯莊瑞萌／綜合報導

總統川普忠實支持者、極右派陰謀論網紅盧默(Laura Loomer)周末公開批評政府擬接受卡達政府贈送一架價值4億元的波音飛機，她更直言說一旦川普政府接受這次禮物，將在歷史上留下「汙點」。

國會山莊報(The Hill)及POLITICO報導，盧默在社交媒體平台X發文表示，「我必須有話直說。我們不能接受來自穿著西裝的聖戰分子價值四億元的『禮物』，」她進一步強調，「如果這件事屬實，那將是政府的一大汙點。」過去曾因散播反移民和反穆斯林言論而引發爭議的盧默，批評這項安排與美國政府想要將穆斯林兄弟會(Muslim Brotherhood)指定為「恐怖組織」的政策背道而馳。

川普本人則證實，卡達王室確實計畫將一架波音747-8型飛機贈送給國防部，用以替換老舊的空軍一號。ABC新聞還報導，這架飛機等到川普離任後，將轉移到他的總統圖書館名下。

民主黨則批評此項贈禮可能違反美國憲法的外國薪酬條款(Emoluments Clause)，該條款禁止公職人員接受外國政府的貴重物品。民主黨籍眾議員拉斯金(Jamie Raskin)在X平台上表示，「一個你使用四年，然後放入你個人圖書館的禮物仍然是一個禮物(也是一場詐騙)。」

其實盧默並非唯一對這項禮物表示質疑的「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者，但她給出的理由卻點出了共和黨內部對外交政策的激烈爭論，也就是美國是否與卡達走得太近。盧默甚至說，「卡達不是我們的朋友。」當被問及是否會親自向川普表達她的顧慮時，盧默表示，「我不會去告訴總統該做什麼。我的貼文本身就很『暴紅』，我想這個訊息應該會自然傳到他耳朵裡。」

另一名MAGA成員、保守派名嘴李文(Mark Levin)也批評政府準備接受卡達贈飛機。但是其他卡達批評者到目前為止都默不作聲。

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