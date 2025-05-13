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哈瑪斯釋放最後一名美國人質 以色列不停火

編譯俞仲慈／綜合報導
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哈瑪斯向川普政府釋出善意，釋放手中最後一個美國人質。圖為群眾12日在特拉維夫觀看人質亞歷山大獲釋的實況轉播。(歐新社)
哈瑪斯向川普政府釋出善意，釋放手中最後一個美國人質。圖為群眾12日在特拉維夫觀看人質亞歷山大獲釋的實況轉播。(歐新社)

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)12日釋放一名羈押長達19個月的美國人質，藉此向川普總統釋出善意並期望與以色列達成新的停火協議，不過以色列當局並不埋單。

美聯社報導，21歲的亞歷山大(Edan Alexander)是自以色列3月間撕毀與哈瑪斯為期八周停火協議，繼續對加薩地區發動猛烈襲擊、造成數百名巴勒斯坦人死亡以來，最後一名獲釋的美國人質。

亞歷山大被移交給紅十字會，再由以色列軍隊以直升機護送至特拉維夫(Tel Aviv)一家醫院，根據以色列公布的影像，亞歷山大面色蒼白但仍面帶微笑與母親等其他家人歡喜團聚。

亞歷山大祖母巴魯克(Varda Ben Baruch)受訪時表示：「他看起來像個男子漢，他真的變成熟了。」並透露亞歷山大與母親通話時還不忘開玩笑；她說：「他真的有幽默感。」

至於亞歷山大家鄉、新澤西州特納夫萊(Tenafly)得知好消息後，有數百人聚集街頭擁抱、揮舞以色列國旗同表慶祝。

對於哈瑪斯挑在川普總統中東之行前，宣布釋放亞歷山大的舉動，川普也回應表示，哈瑪斯「向美國以及負責調停的卡達與埃及邁出真誠一步，目的就是結束這場殘酷戰爭，並將所有倖存人質與死者遺體歸還家屬。」並強調：「希望這是結束這場殘酷衝突的最後且必要步驟的第一步，我非常期待慶祝那一天!」

2023年10月被哈瑪斯劫持的250名人質，多數已根據之前停火協議獲釋，但仍有58名人質被羈押，據信約23人倖存。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)12日會見美國中東特使威科夫(Steve Witkoff)和美國駐以色列大使哈克比(Mike Huckabee)磋商人質獲釋事宜。

以色列總理辦公室針對亞歷山大的獲釋重申：「得力於我們軍事壓力與川普總統施加的外交壓力，這是一個雙贏組合。」並強調會繼續加強對加薩的軍事行動，「以色列並未承諾任何形式的停火。」

不過人質家屬團體「人質及失蹤家庭論壇」(Hostages and Missing Families Forum)公布聲明，呼籲內唐亞胡透過談判達成協議，以釋放所有剩餘人質：「內唐亞胡總理，現在輪到你了。」

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