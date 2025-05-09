美籍新教宗選出 各國祝賀 川普稱是我們國家莫大的榮幸

新任教宗良14世(Leo XIV)8日選出，信息開心留影。(歐新社)

梵蒂岡 8日選舉主教普雷沃斯特(Robert Prevost)為新任教宗 ，聖號為「良14世」(Leo XIV)，使他成為首位美籍教宗，各國領袖紛紛表達祝賀，良14世曾服務多年的祕魯人民更是歡欣鼓舞。

路透報導，美國總統川普稱「這是多麼激動人心的時刻，是我們國家莫大的榮幸。我期待與教宗良14世會面。」

俄國總統普亭也表示「衷心祝賀」，稱俄羅斯和梵蒂岡能繼續以基督教價值觀而團結發展對話與合作，並祝教宗順利完成崇高使命。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)表示，羅馬教廷團結人民和國家一同應對當代主要問題，尤其是氣候變遷、減貧、促進世界和平與正義。義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)在致教宗的信寫道，義人民將視您為指引和參照點，承認教宗和教會的精神和道德權威，這種權威源於天主聖言中源源不斷的愛、仁愛和希望。

以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)希望加強以色列與羅馬教廷的關係，乃至世界各地猶太人和基督徒之間的友誼，見證加薩 人質安全返回。激進組織哈瑪斯則聲明，期待良14世追隨前教宗方濟各的腳步，支持受壓迫的人民，抵制加薩種族滅絕。

哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)指出，教宗良14世不只是美國人，其直系祖先是西班牙人和法國人，且在秘魯生活了40年。

秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)表示，教宗良14世出生於美國，2015年加入秘魯國籍，多年來在秘魯生活和服務，以謙遜、愛心、堅定信仰與人民共度大半生；他關愛那些最需要幫助的人，在我們心中留下了不可磨滅的印記。曾與良14世一同於2022年暴雨救災的教友表示，他是會親涉泥濘的人，當時他親自開車為偏遠的安地斯山脈村莊送食物和毯子、睡在地上，與農民一起簡陋進食。