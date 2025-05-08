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美國這次真不管？范斯明言不插手印巴衝突：與我們無關

編譯徐榆涵／即時報導
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美國副總統范斯明言不插手印巴衝突。（歐新社）
美國副總統范斯明言不插手印巴衝突。（歐新社）

印度巴基斯坦緊張局勢持續升溫，美國副總統范斯（JD Vance）表示，對於印度與巴基斯坦之間的衝突，美國不會介入，並強調「這根本與我們無關」。

范斯8日接受福斯新聞專訪時指出，儘管美方會試圖促進局勢降溫，但無法強迫這兩個擁核國「放下武器」。

他說：「我們可以做的是鼓勵雙方稍作降溫，但我們不會介入這場戰爭，這根本與我們無關，也不是美國能夠掌控的事情。」稱由於美國無法迫使任何一方停火，因此將「持續透過外交途徑處理此事」。

他表示，「我們的希望與預期是，這場衝突不會演變為更大規模的地區戰爭，更別說是核戰。」他補充，目前美方不認為情勢會朝這個方向發展。

范斯的說法，延續總統川普「美國優先」的外交政策立場，主張美國應淡出在海外衝突中扮演調停者的角色。川普與范斯過去也曾警告，如果俄烏雙方無法展開直接對話，美國可能不會再致力於斡旋停火協議。

印度政府8日晚間表示，已成功攔截巴基斯坦發動的飛彈與無人機攻擊，此舉可能是雙方新一輪報復行動的一部分。此前，印度於7日凌晨對巴基斯坦發動飛彈襲擊，造成31人死亡。印方稱，襲擊目標是「恐怖主義基礎設施」，但巴方否認該地區有任何恐怖組織活動。

雖然范斯表態美國不會積極介入，但美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）仍與印巴兩國領袖通話，呼籲「立即降溫」。伊朗與沙烏地阿拉伯外長也於8日抵達新德里，展開外交斡旋。

范斯近期在川普新政府中於外交政策上扮演重要角色，他上個月曾訪問印度，當時即表示印度有權對「恐怖分子」進行報復，但不應使局勢升級為更大範圍的衝突。

他說：「我們的希望是，印度針對這起恐攻做出的回應，不會導致更大規模的區域戰爭。」他也補充，如果巴基斯坦在這起事件中負有責任，「我們希望他們能與印度合作，確保那些在其境內活動的恐怖分子遭到追捕並受到處置」。

印度 范斯 巴基斯坦

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