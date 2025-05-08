川普下周訪中東 將宣布波斯灣改名阿拉伯灣 伊朗譴責

川普總統下周出訪沙烏地阿拉伯等波灣國家時，據信將宣布將「波斯灣」(Persian Gulf)改名為「阿拉伯灣」(「Arabian Gulf」或「the Gulf of Arabia」)。圖為波斯灣地圖。(美聯社)

川普 總統下周啟程前往中東，將訪問沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國。他6日與加拿大 總理卡尼(Mark Carney)會晤前曾向媒體預告，他在啟程前會有「非常重大」且「正面」的宣布，但未透露詳情。

兩名政府官員其後向媒體披露，川普將會宣布將波斯灣(Persian Gulf) 稱為阿拉伯灣 (Arabian Gulf 或 Gulf of Arabia)。多年來，美國軍方在發布的聲明及圖片裡，早已單方面將波斯灣稱為阿拉伯灣。

中東許多國家將伊朗 南部海岸水域稱為「阿拉伯灣」是屬於主流。但該水域自16世紀以來就被廣泛稱為波斯灣。

2017年川普首個任期內已將之稱為「阿拉伯灣」，由此引發口水戰，時任伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)說，川普需要好好「學習地理」。

對於伊朗人來說，因為擁有波斯帝國的悠久歷史，將這片水域稱為「波斯灣」已成為一個情感問題。

伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)7日回應川普計畫宣布改「波斯灣」為「阿拉伯灣」時表示，這片中東水道的名稱「並不等於任何特定國家擁有主權，而是反映了人們對集體傳統的共同尊重」。

他在X貼文，指控「出於政治動機，試圖改變波斯灣的歷史既定名稱，表明了對伊朗及其人民的敵對意圖，對此予以強烈譴責」。他還說任何短視的舉措都不具有有效性、法律或地理影響，只會引起伊朗、美國乃至全世界各政治派系的憤怒。

美國也是成員國的國際水道測量組織(International Hydrographic Organization)，統一測量及繪製全球所有海洋、大洋及可航行水域之外，也對一些水域命名。但有時各國在文件裡對同一水域或地域會使用不同的名稱。

對此，川普可根據美國官方需求更改名稱，但不能規定其他國家如何稱呼它。