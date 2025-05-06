多國大選結果顯示 「反川普」已成選民考量因素

加拿大總理卡尼。(路透)

紐約時報4日分析，加拿大、澳洲 近期大選，從美國總統川普 口號「讓美國再次偉大」(MAGA)劇本取經的政黨相繼敗選；新加坡 大選有不少選民擔憂川普貿易戰而支持執政黨，雖說「反川」力道正在全球興起言之過早，但川普顯然是選民主要考量因素之一。

川普1月回任前，加、澳的中間偏左執政黨都看似將敗給保守派政黨，在野黨領袖在風格、內涵上都曾設法操作川普式政治，但川普回鍋數周，加澳政治局勢都翻盤，最後均是執政黨勝選。

加拿大自由黨籍總理卡尼尤其明顯主打反川訊息，將川普兼併加國威脅當作選戰核心；澳洲工黨籍總理艾班尼斯在這方面不明顯，但兩人都獲得反川帶來的助力。

華府智庫戰略與國際研究中心澳洲所所長厄德暗示，盡管這次澳洲選戰大多聚焦國內議題，3日大選的結果至少部分是川普隱晦的介入選戰所造成；澳洲選舉結果和加國4月28日大選也有相似性，足以透露保守派選情下滑，與川普加大對盟友的關稅和打擊有關。

加國許多選民認為，面臨川普對加國經濟難以預測的影響，卡尼是可靠應對人選。在新加坡，混亂時代中追求穩定的主張則有助長期掌權的人民行動黨。星國政治專家喬治說，「這是川普效應的又一例。有關川普貿易戰的深刻憂慮感，正驅使決定性數量的選民向執政者展現強力支持」。

星國總理黃循財去年甫接班執政20年的李顯龍。新加坡智庫政策研究所研究員張家綺5日也向中央社說，過去總理換人之際，可能影響部分選民未投給執政黨，但這次該黨得票率不減反增；如今國際局勢不穩定，星國人對物價上漲等相關議題感到不安，因此在投票意向選擇執政黨，希望保住部長級在內的國會議席以維持政策一貫性。

分析家說，在澳洲，總理艾班尼斯穩健的領導風格在全球動盪時期引發共鳴，他勇於向川普喊話。美國對澳洲有貿易順差，川普卻對澳洲課徵10%關稅，艾班尼斯當時說「這不是朋友該有的舉動」。

艾班尼斯5日說，他與川普進行了一場有關關稅和澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)的「溫暖」對話，艾班尼斯說，「他完全理解澳洲大選結果，也表達希望未來繼續與我合作」。