川普：不排除軍事併吞格陵蘭 不可能對加拿大出兵

有線電視新聞網(CNN)報導，川普 總統接受美國國家廣播公司新聞網(NBC News)專訪於4日播出，他表示可能考慮動用軍事力量併吞格陵蘭 ，並且強調格陵蘭擁有豐富資源對國家安全至關重要。至於鄰國加拿大 ，川普則表態「極不可能」動武。

川普告訴主持人維爾克(Kristen Welker)：「我不排除動用軍事力量的選項，我不是說我一定會這麼做，但我不排除任何可能性。」

川普強調美國非常需要格陵蘭，「格陵蘭的居民非常少，我們會照顧、珍惜他們，這一切都會做。但我們需要格陵蘭來維護國際安全。」

CNN指出，川普併吞格陵蘭之說已經引發格陵蘭對領土安全的疑問與焦慮，因為美國、俄羅斯和中國正在爭奪北極地區的影響力。丹麥和格陵蘭方面對併吞說堅決拒絕。

至於加拿大方面，川普在訪問中表示，「極不可能」使用軍事力量企圖併吞加拿大。他說：「我不認為動武會發生在加拿大，老實告訴你，我看不出來這個可能。」他此前多次揚言要加拿大成為美國「第51州」。

加拿大新任總理卡尼憑藉國內反川普情緒成功當選，計畫6日訪問美國會晤川普。