下周訪華府會川普 加國總理卡尼：別指望「冒白煙」

加拿大總理卡尼下周將訪白宮，與川普總統談關稅及貿易。(路透)

加拿大 總理卡尼 (Mark Carney)將於周二(6日)訪問華盛頓與總統川普 會面，這是他擔任總理以來，兩人首次面對面會談。

卡尼2日表示，兩人會集中討論兩國貿易、未來經濟及安全夥伴關係，同時預期與川普的會談將是「艱難但具建設性」，但「別指望會冒白煙」(借用選出新教宗，煙囪冒白煙的典故，即不要指望這次會議能產生結果)。

他又說會與川普討論如何取消對加拿大徵收的各種關稅，但明確指出，這次會談只是加美更廣泛經濟及安全協議談判的開始。

美墨加協議(USMCA)的審查原定於2026年展開，但川普政府要求提前到今年開始，加拿大貿易和政治專家指出，永久取消對加拿大徵收25%關稅以及其他針對特定行業的關稅，將會納入美墨加協議審查當中。

與此同時，卡尼並不認為他會跟烏克蘭總統澤倫斯基3月訪問白宮時那樣，在與川普會晤時遭到尷尬的斥責。

他在4月28日選舉成功連任總理，在勝利演說中就強調加拿大人要團結，才能應對川普的關稅威脅以及「吞併」加拿大的野心，指出加拿大人選出了新政府，授權對抗川普及建立強大的經濟。

卡尼2日再重申，無論川普說甚麼，加拿大都不會將主權割讓給美國，又指區分願望和現實始終很重要。

他同時提到，已邀請也是加拿大國家元首的英王查理三世及王后，5月26日及27日訪問加國，並於27日在國會發表御座致辭。外界認為這不僅是禮儀性，而是強調國家主權，對川普反覆羞辱及吞併為「第51個州」的還擊。卡尼在3月接任聯邦自由黨黨魁並成為總理時，即訪問英國覲見查理三世，已表明了態度。

在卡尼宣布這消息後不久，白金漢宮在X上發布消息及附上國王及卡蜜拉王后照片，宣布兩人即將訪問加拿大兩天。