川澤關鍵會面… 美烏終簽署礦產協議 共設基金

川普總統（左）26日在梵蒂岡與烏克蘭總統澤倫斯基（右）單獨會晤15分鐘，讓美烏的礦產協議出現轉折。（歐新社）

經過幾番波折，美國與烏克蘭 終於簽署共同投資烏克蘭石油、天然氣及其他自然資源的礦產協議。華爾街日報(WSJ)30日報導，在嚴格控制的談判中，川普 政府放棄了協議裡必須納入允許華府 取回(recoup)數百億對烏軍援的主張。華盛頓郵報則指出，協議內容沒有為烏克蘭提供安全擔保的任何具體承諾，僅確認彼此的長期策略聯盟、美國支持烏克蘭安全、繁榮、重建及融入全球經濟體系。

美取回軍援條款未列入

烏克蘭副總理思維里登科(Yulia Svyrydenko)4月30日在華府為協議拍板定案，她在社群網站X發文寫道：「我們與美國共同成立基金，將吸引全球到我們國家投資。」

貝森特：朝向結束戰爭

財政部長貝森特（左）4月30日與烏克蘭副總理思維里登科（右）簽下兩國礦產協議，這也是自2月28日川普和澤倫斯基在白宮大吵之後，兩國關係最大進展。(取自Yulia Svyrydenko臉書)

財政部長貝森特(Scott Bessent)說，美烏礦產協議是朝向結束烏克蘭戰爭、烏克蘭開始重建邁出第一步。貝森特在新聞稿中表示，川普總統曾說美國承諾要讓殘酷且無意義的戰爭結束，「這項協議向俄羅斯清楚表明，川普政府致力於一個以自由、主權、為烏克蘭創造長期繁榮為主旨的和平進程」。

川澤日前會談 緊張降溫

華爾街日報分析，礦產協議堪稱基輔與華府關係的新高點，過去幾個月美烏關係因為礦產問題而走調。不過教宗方濟各(Pope Francis)喪禮期間，川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)一對一會面，似乎讓緊張的雙邊關係得以降溫。

簽署協議對每天面對俄羅斯轟炸的烏克蘭人民來說則有振奮士氣的效果。過去幾周，俄軍轟炸造成烏克蘭數十名平民喪生，而停火談判始終沒有結果，俄烏雙方對於停火時間一直沒有交集。

知情人士說，美烏雙邊談判代表25日徹夜工作到26日凌晨才完成協議文件，到了30日上午雙方仍為了思維里登科抵達美國之後，應該簽署哪些內容僵持不下。

新軍援 算成對基金貢獻

根據協議架構，美國與烏克蘭將共同出資並管理「美國-烏克蘭重建投資基金」(United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund)。烏方消息人士說，美國今後可以把為烏克蘭提供的新軍援算成對基金的貢獻。協議也將使美方可獲烏克蘭的稀土。