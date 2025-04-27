告別教宗／川普拜登未全身黑、澤倫斯基沒打領帶挨批

出席教宗方濟各葬禮的英國王儲威廉王子(左)，盡管打上黑色領帶符合著裝規定，但因為只著深藍色西裝而受到批評。(路透)

教宗方濟各的葬禮，梵蒂岡 對參加者的服裝有嚴格要求，其中男士必須穿著深色西裝、黑色領帶及白襯衫，搭配的鞋子、長襪、外套及雨傘也必須是黑色的。

然而出席的美國現任總統川普 、前總統拜登 以及烏克蘭總統澤倫斯基都沒有按此要求，被指責「不尊重」。同樣的，出席葬禮的英國王儲威廉王子，盡管打上黑色領帶是符合規定，但也因為只著深藍色西裝而受到批評。

出席教宗葬禮的除了其他嘉賓外，僅外國政要及王室成員就有數百人，川普就坐在前排，由於其他人等都穿上黑色或深色西裝，而他穿著中度藍色西裝，同時戴著一枚美國國旗的徽章，搭配了一條閃亮的藍色領帶，因此尤其顯眼。

由於方濟各的葬禮是現場直播，觀眾對川普的著裝猛烈抨擊，指責他穿著藍色西裝「真是太不尊重人了」。

前總統拜登坐在川普後兩排，雖然穿著深色西裝，但選擇了藍色領帶，同樣也被指不適當。

澤倫斯基仍然一身戰時軍用T恤打扮，雖然穿上黑色外套，但由於未打領帶，同樣遭到非議，指他與各國領導人相比是「格格不入」。

他的著裝一直受到爭議，早前他到白宮橢圓形辦公室與川普會晤時，由於未穿正裝而被白宮記者斥責為「沒禮貌」，據報川普對他的穿著亦很惱火。

對於女士們的要求，梵蒂岡規定必須穿上黑色外衣以及不准露出腳趾的黑色包頭鞋。

美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump) 為這個場合選擇了一雙簡單的高跟鞋，同時戴著優雅的黑色蕾絲面紗以及配套的手套，並戴上了一個簡單的鑲鑽十字架吊墜。她這身打扮獲得不少讚賞，說符合莊重場面，又顯出優雅。