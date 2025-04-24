美俄烏和平「最終提議」曝光 Axios：烏認為高度偏袒俄

一名婦人走過下俄國占領的扎波羅熱市區，許多樓宇都被破火摧毀。(美聯社)

華府Axios新聞網23日報導，美國上周在法國巴黎向烏克蘭 官員提交川普總統關於俄烏和平框架的「最終提議」，被烏克蘭方面認為高度偏袒俄羅斯 。

這項俄烏和平框架包括美國承認克里米亞 為俄羅斯的一部分，以及非正式承認俄羅斯控制2022年入侵後幾乎所有的占領區。

這項方案要求烏克蘭做重大讓步；烏克蘭總統澤倫斯基已表明不會承認俄國占領克里米亞和烏東。同時，俄羅斯總統普亭先前也拒絕美方框架其他內容，如在烏克蘭國土部署歐洲維和部隊。

報導說，根據川普的提議，俄羅斯會獲得美國「法律上」承認俄國控制克里米亞，美方也將「事實上承認」俄羅斯占領幾乎整個盧甘斯克州，以及頓內次克、赫松和扎波羅熱州的部分占領區，美國還承諾烏克蘭不會成為北約成員國，但可能成為歐盟的一部分。

另外，美國同意解除2014年起實施的制裁，並加強與俄國經濟合作，特別是在能源和工業領域。

至於烏克蘭，將得到「可靠的安全保障」，涉及特設歐洲國家小組，可能還有志同道合的非歐洲國家參與，但該文件對維和行動如何運作含糊其辭，且沒有提到任何美國參與。

另外，俄羅斯已占領的哈爾科夫州小部分區域將歸還烏克蘭，美方還將確保聶伯河通行不受阻礙，以及協助重建補償和援助，但文件沒有說明資金從何而來。

方案其他內容還包括目前由俄軍控制的扎波羅熱核電廠將被視為烏克蘭領土，但由美國運營，並向烏克蘭和俄羅斯供電。文件提到了美烏礦產協議。該協議原定將於24日簽署。

一位接近烏克蘭政府的消息人士指出，基輔認為川普方案高度偏袒俄羅斯，「該方案非常清楚表明俄羅斯獲得哪些實際利益，卻只含糊籠統地說烏克蘭將獲得什麼」。