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川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

基輔「強硬」表態 魯比歐臨時取消倫敦會談

編譯徐榆涵／綜合報導
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美國國務卿魯比歐。（路透）
美國國務卿魯比歐。（路透）

國務卿魯比歐(Marco Rubio)22日臨時決定，不出席原定23日在倫敦舉行的烏克蘭停火談判，與此同時，烏克蘭也回絕美國總統川普提出的一項主要停戰方案，使原已脆弱的和平努力再受打擊。

紐約時報報導，儘管美國、歐洲與烏克蘭代表仍將於23日在倫敦會晤，試圖推進停火協議草案，但魯比歐的缺席與基輔的強硬表態，使外界再度質疑這場長達三年的戰爭究竟能否迎來實質性的降溫進展。

魯比歐上周曾在巴黎參與烏克蘭問題會議，會後他警告稱，川普對和平進程日益不耐，可能將重心轉向「其他優先事項」。

兩名歐洲官員透露，在巴黎會議上，美方簡報展示了川普政府對停火的初步構想，其中包括要求烏克蘭承認俄羅斯對克里米亞的主權，並排除烏克蘭加入北約的可能性。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基22日在開會前表態，表示願在停火實施後與俄方對話，但拒絕接受任何承認俄國占領克里米亞的協議。稱「烏克蘭不會在法律上承認對克里米亞的占領行為，這違背我們的憲法，無從談起。」

川普曾聲稱能在「24小時內終結戰爭」，但其公開立場在信心與挫折間搖擺。他20日於社群媒體發文稱俄烏「本周內可達成協議」，而就在數日前，他卻又向記者表示若雙方分歧太大，「我會選擇退出」。

在巴黎與歐洲及烏克蘭官員會面後，魯比歐的談話更顯悲觀：「我們不會無止盡地投入這項努力。」

原本美國國務卿魯比歐及烏克蘭、俄羅斯及歐盟代表，在英國外相的倫敦官邸舉行各方期待...
原本美國國務卿魯比歐及烏克蘭、俄羅斯及歐盟代表，在英國外相的倫敦官邸舉行各方期待的烏俄和平協議會議，但臨時生變，會議層次降低。圖為英國警方在官邸外部署安全工作。(路透)

美國務院則表示，總統烏克蘭特使凱洛格(Keith Kellogg)仍將出席倫敦會議，但不清楚中東特使威科夫(Steve Witkoff)是否與會。威科夫自今年2月以來已3度會晤俄羅斯總統普亭，預計本周稍晚再度訪俄。另有「衛報」23日報導指魯比歐倫敦之行取消後，威科夫立即出發到莫斯科，再見普亭。

金融時報報導，美國與歐洲多位官員表示，魯比歐與威科夫已臨時取消出席行程，改由凱洛格出席。

在川普施壓下，俄烏雙方近期首次公開釋出對談判的興趣，這可能為被川普主導的外交進程開啟新平台。「衛報」報導，莫斯科感覺到川普的不耐煩，遂有復活節停火30小時的作法。

澤倫斯基21日表示，自己「準備好就任何停止打擊民用設施的停火方案展開對話」。普亭則表示，需要進一步釐清何為「民用目標」，建議以雙邊形式磋商。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)22日補充說，普亭確實意指「與烏方展開談判」，並稱烏克蘭最近提出的停火提案中「有值得討論的細節」。

金融時報引述多位知情人士透露，普亭已向川普提出願意在目前的前線停火，作為推動俄烏戰爭和平協議的一部分。

烏克蘭 川普 魯比歐

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