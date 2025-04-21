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復活節停火？ 俄烏互控持續攻擊 未聞普亭延長停火

編譯盧思綸、羅方妤／綜合報導
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烏克蘭總統澤倫斯基17日在首都基輔一場簡報會中發言。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基17日在首都基輔一場簡報會中發言。(美聯社)

根據俄羅斯國營的塔斯社，俄國總統府克里姆林宮(Kremlin)發言人培斯科夫21日表示，普亭總統沒有發布延長俄烏戰爭復活節停火的命令。

路透指出，普亭(Vladimir Putin)20日單方面宣布的停火，於莫斯科當地時間21日午夜零時(美東時間20日清晨5時)結束。

停火結束前約5小時，塔斯社(TASS)引述培斯科夫(Dmitry Peskov)的說法報導，普亭並未下令延長停火。

當被問及停火是否可能延長，培斯科夫回應：「沒有其他命令。」

普亭單方面宣布復活節停火30小時，烏克蘭聲稱配合休兵，下令前線全面停止攻擊。不過，俄烏20日都指控對方破壞停火，互控對方仍發動攻擊，未遵守休戰協議。

普亭宣布，從俄國當地時間19日傍晚6時起，停止對烏克蘭軍事行動30小時。

俄羅斯總統普亭19日於莫斯科與參謀總長開會。（歐新社）
俄羅斯總統普亭19日於莫斯科與參謀總長開會。（歐新社）

澤倫斯基在社群發文，稱當地19日午夜前6個小時內，俄軍總共發動「387次砲擊與19次地面行動」，並且「出動無人機達290次」。隨後又稱「前線俄軍從多個方向發動又發動59次砲擊，並展開五次地面行動」。

澤倫斯基直言：「整體而言，截至復活節清晨，我們可以說俄軍正試圖營造停火印象，但仍在部分地區持續推進，並對烏克蘭造成損失。」

澤倫斯基說，這顯示普亭無法控制他的軍隊，或者說明俄方所謂停火只是宣傳活動。

俄國也指控烏軍破壞停火。衛報報導，俄國國防部說，烏軍在停火期間仍向俄軍據點開火至少444次，還發動900多架次無人機攻擊，造成平民傷亡。

烏克蘭此前曾同意由美國川普政府提議的停火30天，但俄國拒絕。後來俄烏分別與美國達成協議，停止攻擊能源基礎設施，但隨後指責對方違約。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普總統18日剛表態可能放棄斡旋俄烏停戰，普亭隔日便宣布復活節停火，似乎是為了安撫白宮、向川普示好的象徵性舉動。

華爾街日報則引述分析人士指出，普亭藉由臨時停火輕鬆取得一次外交勝利，也凸顯他試圖阻止美方抽身，並將自己塑造成「最渴望和平的領袖」形象。

普亭 俄國 復活節

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