川普最新停火信號？傳美擬承認俄控克里米亞

有報導指美國準備承認俄國控制克里米亞地區，作為更廣泛的俄烏和平協議一環。圖為川普總統(右)2017年會晤俄羅斯總統普亭。(美聯社)

彭博資訊19日引述知情人士報導，美國準備承認俄國控制克里米亞地區，作為更廣泛的俄烏和平協議一環，但此事尚未敲定。該報導稱，此一可能的讓步，是川普總統亟欲鞏固俄烏停火協議的最新信號。

該知情人士說，美方17日在法國巴黎向歐洲及烏克蘭 盟友提出和平協議草案，包括結束戰鬥的條件大綱、在持久停火下放寬對俄制裁，大體上「凍結」前線、由俄羅斯 占領的大部分其他烏克蘭領土仍由莫斯科實效控制，及烏克蘭加入北約也將免談。該知情人士還說，前述討論內容屬機密性質。

白宮與美國國務院皆未對該報導置評。

有官員提到，美方的計畫需進一步跟烏方討論，即並非最終版本的協議，且歐洲盟友也將不會承認莫斯科對烏克蘭俄占區擁有主權。這些官員強調，若克里姆林宮不同意停止戰鬥，則相關會談將不具實質意義，且提供烏克蘭安全保障來確保協議落實，也是任何相關協議必不可少的一環。

一位知情人士說，基輔已同意停火，但其立場是莫斯科也須同意，才能討論其他議題。

俄羅斯權力中樞克里姆林宮當天表示，為了可能以和平方式解決烏克蘭衝突所進行的談判已有一些進展，但與美國之間的接觸仍可說複雜困難。

路透報導，克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)對媒體記者表示：「溝通上有相當難度，因為這本來就不是個簡單的議題。」

對於美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)稱若在「幾天內」沒有進展，華府 可能放棄努力促成俄烏終戰，培斯科夫回應說，這是華府該回答的問題。