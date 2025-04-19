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別讓川普失耐心 美官員曝烏90%同意和平方案 就看俄態度

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

巴黎會談 美促歐盟減輕對俄制裁 換取持久停火

編譯廖振堯／綜合報導
國務卿魯比歐(左)17日在巴黎與法國、英國、德國外長會談。(路透)
國務卿魯比歐(左)17日在巴黎與法國、英國、德國外長會談。(路透)

彭博報導，美國17日於巴黎向盟友提出促成俄羅斯烏克蘭達成和平協議的建議，包括在持久停火的情況下放寬對俄制裁，以及結束戰鬥的條款概要。然而國務卿魯比歐(Marco Rubio)18日表示若不能迅速取得進展，川普政府準備放棄促成和談。

熟悉情況的歐盟官員告訴彭博，巴黎會談期間當天法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)與美國特使威科夫(Steve Witkoff)進行會談，魯比歐則與法國、德國、英國和烏克蘭國家安全顧問、外國談判代表談話。

知情人士透露，該提案將凍結戰爭，不過目前被俄羅斯占領的烏克蘭領土仍將由莫斯科控制；此外，烏克蘭不會加入北約。一名官員表示，該計畫需要與烏克蘭進一步討論，但不會達成最終解決方案，因為歐洲盟友不會承認被占領的領土屬於俄羅斯。官員們強調，如果俄羅斯不同意停止戰鬥，談判將毫無意義，最重要的是向烏克蘭提供安全保障，以確保任何協議順利進行。

這個提案將放寬對俄羅斯的制裁，但是結束歐盟對俄國的限制，例如對禁用資產解凍，須要歐盟所有會員國批准。 

在魯比歐與俄外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)通話後，美國國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)在一份聲明中表示，川普和美國「希望結束這場戰爭，現已向各方提出持久和平的輪廓」。一位知情人士表示烏克蘭已同意停火，其立場是俄羅斯也需要同意停火，然後才能討論其他問題；該人士稱，烏克蘭代表團在巴黎的任務是討論如何監督停火以及維和部隊。

魯比歐18日表示，安全保障並不是烏克蘭的「非法願望」，但談判人員迄今尚未深入到此。離開巴黎時，魯比歐稱他希望英、法、德能夠幫助推動解決問題，也暗示美國調解的耐心正在消失，說「我們不會連續數周或數月持續這種努力…如果可行就參與，如果不可行，那我們還有其他優先事項。」

法國總統府艾里賽宮宣布，下周將在英國倫敦與歐美烏官員舉行新會談，以推動相關談判。魯比歐表明，若真能取得進展，那不排除親自出席。

烏克蘭第一副總理兼經濟部長思維里登科17日在社群媒體宣布，與美國夥伴簽意向備忘錄。川普也在白宮對媒體說，「我們有礦產協議，下周四（24日）會簽。很川普還說，「我不要求澤倫斯基負責，但我對爆發這場戰爭並不高興；我不是在怪他，但我不會說他做得很棒，好嗎？我不是他的超級粉絲」。

烏克蘭 魯比歐 俄羅斯

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