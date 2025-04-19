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美空襲葉門叛軍油港釀80死 並指控中企為其提供衛星影像

記者顏伶如／綜合報導
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美國18日以無人機轟炸遭葉門青年運動武裝團體掌控的油港，造成74死。國務院並指控中國的衛星公司協助叛軍攻擊美國目標。（路透）
美國18日以無人機轟炸遭葉門青年運動武裝團體掌控的油港，造成74死。國務院並指控中國的衛星公司協助叛軍攻擊美國目標。（路透）

川普總統上個月對伊朗撐腰的葉門什葉派民兵組織「青年運動」(Houthi)展開軍事行動，如今情勢繼續升高。美軍17日深夜空襲「青年運動」占領的紅海沿岸的拉斯伊薩港(Ras Isa)，造成至少80人死亡，150人受傷。

拉斯伊薩油港遭到空襲時，巨大火球朝空中竄起，油罐車被燒到僅剩殘骸。這是美國展開新一波轟炸行動以來，首度攻擊「青年運動」控制的石油設施。美聯社報導，這次空襲行動發生在美國與伊朗即將在羅馬針對德黑蘭發展核武計畫恢復談判之前，華府方面認為葉門軍事行動與伊朗發展核武息息相關。

美國鎖定「青年運動」組織的原因在於，「青年運動」經常攻擊以色列和紅海船隻，紅海又是全球貿易重要通道。伊朗為了攻擊以色列而建立的軍事聯盟「抵抗軸心」(Axis of Resistance)當中，「青年運動」現在是僅存的民兵組織。

拉斯伊薩油港是油輪停靠的重要據點，為「青年運動」占領的葉門地區提供能源。分析師說，這次空襲可能對當地民眾日常生活造成嚴重影響。

馬西拉電視台(Al-Masirah)報導，「青年運動」組織表示，至少80人在美國空襲中死亡，150人受傷，新聞報導則播出空襲過後怵目驚心的景象，包括散落於油港的屍體；被壓垮的油罐車等。「青年運動」說，這次空襲是「絕對不合理的侵略」。

國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)17日晚間說，有中國軍方背景的長光衛星技術公司(Chang Guang Satellite Technology Co.)一直暗助「青年運動」攻擊美國目標。布魯斯表示，雖然美國要求中國提止提供協助，但中國長光衛星技術公司依然為「青年運動」提供衛星影像。

布魯斯說，顯然北京與中國企業為俄羅斯、北韓、伊朗及其代理人提供重要經濟與科技支援，中國持續暗助這些政權。

華爾街日報(WSJ)分析，從國務院的指控可以看出，葉門叛軍受到北京與莫斯科愈來愈多支持；北京沒有直接提供武器，卻讓企業賣零件給「青年運動」組裝成無人機與飛彈。

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