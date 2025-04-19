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別讓川普失耐心 美官員曝烏90%同意和平方案 就看俄態度

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冷眼集／「24小時止戰」變「不管俄烏」 預示川普執政百日成敗？

華盛頓記者 陳熙文
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在川普(左)立場傾向普亭(右)後，形勢對澤倫斯基(中)不利，但美國的調停最終也可能無功而返。(美聯社)
在川普(左)立場傾向普亭(右)後，形勢對澤倫斯基(中)不利，但美國的調停最終也可能無功而返。(美聯社)

川普政府18日向俄羅斯和烏克蘭下最後通牒，稱如果未能在數天內看到戰爭結束的可能性，美國將撒手不管，希望兩國能夠盡快表態；盡管美方在下最後通牒，川普也聲稱並未放棄，但聽得出來美國已在做撤出斡旋的最壞打算。

這場川普號稱能在24小時內結束的歐洲戰爭，如今不但跨過三周年的門檻，更看到俄軍在戰場上加緊進攻腳步。

根據華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）最新的戰況報告指出，不但庫普揚斯克（Kupyansk）和利曼（Lyman）等重鎮都見激烈戰鬥，烏軍也在紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）及托列茨克市（Toretsk）也受到俄軍新一波的戰略壓力。

烏軍如今面臨嚴重兵員不足的問題，卻可能在接下來的數周內面對俄軍在戰線上的突擊，預料哈爾科夫（Kharkiv）可能成為俄軍鎖定的目標。

川普日前信心滿滿提出的部分停火，要求兩軍避開能源基礎建設，或許從俄方得到正面回應，卻沒有落實到戰場上；根據統計，俄軍已聚集6.2萬餘名兵力在烏克蘭戰場上，並預備好後備兵員，隨時準備支援前線。

隨著川普政府上任到月底就滿百日，俄烏戰爭的情勢不減反升，而川普新任總統的外交紅利也正快速消失中。

自從川普與澤倫斯基2月28日在白宮大吵之後，美烏關係更趨緊張，雖然兩國礦產協議略見進度，但80頁的協議目前也只聞樓梯響。另一方，因川普頻與普亭互送秋波，不但在對等關稅上放俄國一馬，日前亦再度施壓烏克蘭。使俄方更無忌憚的加快對烏克蘭的攻擊腳步，美國意欲抽腿，形勢對烏克蘭和歐洲都更加不利。

川普稱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）「一直在尋求購買飛彈」，並批評說，「你不會對一個比你大20倍的對手發起戰爭，然後指望別人給你一些飛彈」。

美國或許以軍援和礦產協議掐住烏克蘭，澤倫斯基在白宮與川普暴走之後，仍然得乖乖低頭，接受美國提出30天停戰建議；但也更因如此，普亭更是吃定川普，不願妥協，反而使美國在談判上處於不利，眼看川普自詡談判專家的招牌就要破功。

川普政府上任後，在處理俄烏戰爭上犯了幾項很明顯的錯誤，除了未能有效安撫烏克蘭，讓烏方在關鍵時刻願意配合美國政策，川普也在上任初期就掀出底牌，明確釋出訊號：美國不會出兵，甚至表達出不願再深陷歐洲戰場的心意。

這兩項失誤讓美國在談判上失去先機，一來，烏克蘭不願被大國擺布，更對美國失去信心；二來，美國早一步攤牌，與拜登執政時同樣主張不做軍事介入，大幅限縮美方手段，既沒有棒子，也找不到蘿蔔，給予普亭「你奈我何」的空間。

對比川普誇下海口可以在上任24小時後結束俄烏戰爭，面對即將上任百日，無比諷刺。尤其，若是調停無功後美國抽腿，不但是川普顏面無光，美國更再次自失世界領導地位，由歐洲來收拾爛攤子，而川普挑起對歐洲的關稅戰，也才剛開始，令人好奇，如此要怎麼讓美國再度偉大？

川普 烏克蘭 澤倫斯基

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