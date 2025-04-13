我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

意識到無法依賴美 歐盟擬設國防基金嚇阻俄國侵略

編譯江昱蓁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於歐洲各國武器規格不一，歐盟計畫成立國防基金，並朝武器單一化方向努力。圖為西班牙生產的裝甲車。(歐新社)
由於歐洲各國武器規格不一，歐盟計畫成立國防基金，並朝武器單一化方向努力。圖為西班牙生產的裝甲車。(歐新社)

據路透報導，歐盟財長12日就成立共同國防基金展開討論，該基金向成員國收取費用，以購買進而擁有國防裝備，好在不增加一國檯面上債務的前提下，提高國防支出。

這項基金名稱為「歐洲國防機制」(European Defense Mechanism, EDM)，是智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所(Bruegel)向本次部長會議提出的報告之一，目的在解決高負債國家如何支付昂貴軍事裝備費用的問題。

EDM是歐洲為因應俄國可能攻擊所做出的廣泛努力中的一部分。歐盟各國政府愈來愈意識到，無法完全依賴美國提供的安全保障。

葡萄牙財長薩曼托(Joaquim Miranda Sarmento)說，「這是一個很好的討論起點」；其他幾個歐盟國家也對此表示支持，並指出設立基金在技術層面上相對簡單，畢竟可仿照歐元區紓困基金「歐洲穩定機制」(ESM)的模式。

不過，薩曼托也說，「我們在授權、財政及市場槓桿等層面仍有部分問題待解決，不僅是資金，軍事層面也有待釐清之處」。

報導指出，歐盟正考慮在未來四年透過放寬財政紀律與共同借貸的方式，增加高達8000億歐元(約9088億美元)的軍事支出，並用於大型國防計畫。但這種方式會讓國家債務升高，對於已債台高築的國家而言實為一大隱憂，Bruegel的構想提供另一種將部分國防投資排除在國家帳面之外的選項。

該基金將透過跨政府條約設立，設有實繳資本與可要求資本，使其能在市場上籌資。EDM也開放非歐盟國家的加入，如英國、烏克蘭或挪威。由於該基金擁有所購買的裝備，故為此融資而產生的債務將記錄在EDM的帳面上，而非計入各國帳目中。

該基金也將促進歐洲國防裝備單一化的發展，以降低成本並整合資源。目前歐盟27國的國防採購與生產高度分散，使用至少七種不同的戰車、九種自走榴彈砲及七種步兵戰鬥車。

該基金的重點將置於「戰略賦能」(strategic enablers)項目上例如，聯合指揮與管制系統、衛星情報與通訊，研發第五代或第六代戰機這類昂貴的新武器系統，以及整合各國所需的戰略防空、戰略長程空中運輸、海上後期、飛彈及和嚇阻武器系統—目前多由美國提供這類基礎軍事設施或裝備。

Bruegel報告指出，若歐洲能將採購資源最大整合，並建立包含英國在內的歐洲共同防衛市場，就有可能在2030年前減少對美軍事依賴，而英國作為重要國防產業國家，也能促進市場競爭。

由於歐洲各國武器規格不一，歐盟計畫成立國防基金，並朝武器單一化方向努力。圖為來自...
由於歐洲各國武器規格不一，歐盟計畫成立國防基金，並朝武器單一化方向努力。圖為來自義大利、瑞士和丹麥的坦克2月份在德國參加一項坦克競賽。(歐新社)

歐盟 烏克蘭 俄國

上一則

間接談判 美畫禁擁核武紅線 伊朗：若干可行擬議已備妥

下一則

會談逾4小時…普亭會美特使沒結果 川普：俄須快點行動

延伸閱讀

美國不可靠 歐盟出招提高國防支出 嚇阻俄國侵略

美國不可靠 歐盟出招提高國防支出 嚇阻俄國侵略
貿易戰升級 就是不跟美買 中國與西班牙簽豬肉貿易協議

貿易戰升級 就是不跟美買 中國與西班牙簽豬肉貿易協議
若談判破局 歐盟擬向美科技巨擘課稅 衝擊Meta、Alphabet

若談判破局 歐盟擬向美科技巨擘課稅 衝擊Meta、Alphabet
接受習近平不來的覑實 歐盟領袖7月訪中國與習峰會

接受習近平不來的覑實 歐盟領袖7月訪中國與習峰會

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠