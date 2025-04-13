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美特使提議：仿效戰後德國畫分東西烏 英法建保證部隊

編譯徐榆涵／綜合報導
川普總統的俄烏問題特使凱洛格提議，烏克蘭或能像二戰後的德國一樣，被「分區管理」。(路透)
川普總統的俄烏問題特使凱洛格提議，烏克蘭或能像二戰後的德國一樣，被「分區管理」。(路透)

川普總統的俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)提議，作為和平協議的一部分，烏克蘭或能像二戰後的德國一樣，被「分區管理」，並在烏克蘭以西建立一支由英法組成的「保證部隊」。

凱洛格接受英國「泰晤士報」訪問時提出這個構想，英法兩國軍隊或可在烏克蘭西部建立「保證部隊」，掌控特定區域，作為對當地局勢的穩定力量。

同時，俄軍則可能繼續駐紮在目前已占領的烏克蘭東部地區；而烏克蘭政府軍則部署於雙方之間的緩衝地帶。他建議在雙方之間設立非軍事區，以降低衝突升級風險。

雙方各退15公里建非軍事區

凱洛格還提到，第聶伯河是一個良好的天然屏障，同時建議在烏克蘭東部沿著現有前線，建立一個18英里的非軍事區，作為俄羅斯與西方軍隊之間的緩衝區。

凱洛格進一步解釋，「雙方各退15公里，就會有18英里，那我們就可以建立一個可監控的非軍事區，還有停火區，你可以很容易監控它。」

凱洛格將畫分烏克蘭的構想比喻為戰後柏林的分區管理，但強調並非主張分裂烏克蘭，「這幾乎可以看作柏林在二戰後的情況。它們當時有一個俄羅斯區、一個法國區、一個英國區，和一個美國區。」

凱洛格：指負責區域 非瓜分

但凱洛格言論一出隨即引發軒然大波，他事後在X澄清自己被誤解，稱「我指的是盟軍負責的區域，而不是瓜分烏克蘭。」

凱洛格發表上述評論的同一天，美國特使威科夫(Steven Witkoff)與俄羅斯總統普亭會面，討論烏克蘭未來的和平方案。但路透引述多名消息來源報導，威科夫與凱洛格在俄烏問題的解決方法上有歧見。

威科夫認為，讓俄羅斯擁有俄軍占領的烏克蘭東部四州的「所有權」是最快實現停火的方式；而凱洛格則認為烏克蘭永遠不會同意單方面將這些領土的所有權讓給莫斯科。

此外路透也報導，美烏官員11日就「烏克蘭礦產協議草案」進行會晤，但會談氣氛「極為敵對」，取得突破的機會渺茫。

凱洛格版戰後烏克蘭
凱洛格版戰後烏克蘭

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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