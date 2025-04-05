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「美不能併吞另一國」丹麥總理訪格陵蘭 隔空對嗆魯比歐

編譯廖振堯／綜合報導
丹麥總理佛瑞德里克森(前左二)4日在格陵蘭新任總理尼爾森(前右)陪同下訪問格陵蘭時對美國喊話，要求加強北極防務合作，並堅定表示美國別想併吞格陵蘭。(路透)
丹麥總理佛瑞德里克森(前左二)4日在格陵蘭新任總理尼爾森(前右)陪同下訪問格陵蘭時對美國喊話，要求加強北極防務合作，並堅定表示美國別想併吞格陵蘭。(路透)

川普總統虎視眈眈格陵蘭島之際，丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)急訪該島三天，尋求鞏固這個丹麥王國的半自治領土。佛瑞德里克森3日表示即使美國聲稱國際安全受到威脅，也不能「併吞另一個國家」；美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)則隔空表示，華府將尊重格陵蘭的自決權，但說「格陵蘭人不想成為丹麥的一部分」。

美聯社報導，佛瑞德里克森與格陵蘭離任和繼任領導人3日在一艘丹麥海軍艦艇上發言。她認為丹麥作為北約盟友，一直是值得信賴的朋友，「當你要求我們的企業在美國投資時，他們會照做。當你要求我們在國防上投入更多資金時，我們會照做。當你要求我們加強北極安全時，我們也同意。但是當你們要求接管丹麥王國的一部分領土時，當我們面臨來自最親密盟友的壓力和威脅時，我們還能相信什麼呢？」

弗瑞德里克森表示，這事關幾代人在大西洋兩端共同建立的世界秩序，「你不能併吞另一個國家，即使是在國際安全問題上也不行。」並說如果美國想加強北極安全，那就一起努力。

正在布魯塞爾參加北約外長會議的丹麥外長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)在X平台發文稱，他3日與魯比歐「坦誠而直接」地會談，明確表示併吞格陵蘭島的言論不可接受也不尊重，相當於違反了國際法。

魯比歐4日在布魯塞爾表示「沒有人要併吞任何東西，丹麥應該關注一個事實，也就是格陵蘭人並不想成為丹麥的一部分。」他指的是格陵蘭多年來一直傾向於最終脫離丹麥而獨立。「我們沒有給格陵蘭這個想法。他們已經談論這個很久了…如果他們做出這一決定，那麼美國就有可能介入並可以與他們建立夥伴關係，但我們還沒有到那個階段。」

格陵蘭 魯比歐 北約

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