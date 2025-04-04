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企鵝島也課稅…川普政府關稅公式粗糙 窮國遭課50%也難談判

編譯莊瑞萌／綜合報導
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大量企鵝棲息的澳洲領地赫德及麥當勞群島，在川普政府2日公布的關稅中被課徵10%關稅。圖為阿德利企鵝示意圖。(取材自unsplash.com/@corneliusventures)
大量企鵝棲息的澳洲領地赫德及麥當勞群島，在川普政府2日公布的關稅中被課徵10%關稅。圖為阿德利企鵝示意圖。(取材自unsplash.com/@corneliusventures)

由於川普對主要是企鵝居住的冰封島嶼徵收關稅而備受嘲笑，但他計算關稅的方法使全球某些最貧窮的國家蒙受極大損失。

據MSN報導，川普計算關稅方法很簡單，先取美國與某國的貿易逆差，再除以該國對美國的出口額，然後將結果換成百分比，接著將數字減半，就是美國所謂的「對等」關稅而且最低10%。澳洲領地赫德及麥當勞群島(Heard Island and McDonald Islands)就這樣被徵收10%的關稅。與此同時，世界上最貧窮國家之一的馬達加斯加，當地人均GDP大約500美元卻被徵收47%關稅。

國際商會(ICC)主席登頓(John Denton)說，「想必當地沒有人會買特斯拉吧」，言語間諷刺了該國不太可能透過購買美國高檔產品來討川普歡心。

馬達加斯加並非特例，南部非洲賴索托被課徵50%、東南亞的柬埔寨則為49%。登頓表示，「非洲和東南亞是最大輸家」，此舉「恐進一步破壞那些已面臨貿易條件惡化國家的發展前景」。

該公式也讓富裕國家感到沒有章法，例如對歐盟課徵懲罰性關稅為20%，是世界貿易組織(WTO)計算數字5%的4倍。當被問及計算方法時，白宮發言人德賽(Kush Desai)在X上解釋說，「我們計算了關稅和非關稅壁壘」並附上了一份白宮文件的截圖，說明其背後的數學公式。當被問及川普政府是如何得出這個公式時，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)並未直接解釋但表示說，美國貿易代表辦公室(USTR)的經濟學者多年來一直致力於開發一種可衡量各國所有貿易障礙的指標。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)研究員洛夫利(Mary Lovely)表示，「這根本談不上什麼方法，就好像發現自己得了癌症，而給你的藥物卻是用體重除以年齡計算出來的一樣。『對等』這個詞極具誤導性。」

歐亞集團(Eurasia Group)諮詢公司主管卡恩(Robert Kahn)也認同這種做法製造了許多「毫無意義的數字」，他說，「這釋放了一個信號，也就是美國正從與這些國家的關係與聯盟中撤退，對許多傳統盟友而言，如同潑了一桶冷水。」

曾任歐洲貿易顧問、現於Global Counsel諮詢公司任職的亞當斯(Stephen Adams)則說，「美國選擇的是一種極為機械式的方法。實際問題是有沒有空間去談判並取消這種做法，但美國尚未明確指出能讓川普總統改變主意的具體措施。」

關稅 川普 東南亞

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