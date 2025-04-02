川普認為格陵蘭「最好收買」 白宮正研議接管報酬

格陵蘭首都努克港漁船停泊在冰層之間。(路透)

華盛頓郵報引述三名知情人士報導，白宮近幾周在評估收購格陵蘭 的成本，以及接管後聯邦政府的補貼預算，加之當地自然資源的潛在收益，綜合評估將格陵蘭納為己有的成本效益，這是川普 總統放話奪取格陵蘭至今採取最實質行動。

雖然川普的主張引發國際譴責，並且遭到丹麥與格陵蘭多次表態反對，但知情人士透露，白宮官員近幾周已著手評估格陵蘭成為美國領土的財政影響，包括收購成本、財政效益，以及為當地5萬8000名居民提供政府服務的預算。

兩名消息人士表示，白宮預算辦公室的人員正在了解若美國取得格陵蘭，維持當地運作可能需要支付的開銷。他們也在試算，格陵蘭的自然資源能為美國財政部帶來多少潛在收益。

根據其中一個正在研議的方案，是向格陵蘭提出比丹麥更優渥的條件；目前，丹麥每年大約補貼6億美元支持格陵蘭島上各項服務。

一名熟悉計畫的官員表示：「我們開的數字比丹麥高得多。重點在於，美國願意給格陵蘭的，比丹麥還多。」

一名白宮資深官員透露正在討論收購的成本效益，「我們要付出多少代價才能把格陵蘭作為美國領土運作」，他補充，相關成本分析的前提是「格陵蘭人進行投票表達支持的情況下」。

今年1月，偏中右智庫「美國行動論壇」（American Action Forum）表示，格陵蘭礦產儲量的市值約為2000億美元，但其位於北大西洋的戰略價值可能高達3兆美元。

一位了解川普想法的官員表示，川普曾提出的潛在「收購」選項中，包括加拿大與巴拿馬運河，「他認為格陵蘭是最容易的一個」。

不過，這名白宮官員也提醒，格陵蘭問題並未列在美國國安議程的最優先事項之中，他形容收購格陵蘭是個「額外加碼的操作（bonus play）」，要等到所有今年的議程告一段落，包含俄烏戰爭結束、以哈衝突實現和平、成功遏止伊朗之後，才可能啟動這項議題。

川普政府部分目標是說服美國民眾相信，聯邦政府可透過格陵蘭的礦產權利金與商業稅收，回收相關支出。

另一位熟悉內情的消息人士透露，白宮正在研究如何「增加更利多的條件」，吸引格陵蘭更願意成為美國的一部分。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）將於當地2日出訪格陵蘭進行為期3天訪問；美國副總統范斯上周才與第二夫人拜訪美軍於格陵蘭的基地，是美國有史以來出訪該島的最高級別官員。