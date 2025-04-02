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對等關稅生效前夕 白宮稱「華爾街沒事」李維特轉述保護長者社福

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統2日將宣布「對等關稅」政策，白宮新聞秘書李維特1日表示「華爾街會沒事的」。(美聯社)
川普總統2日將宣布「對等關稅」政策，白宮新聞秘書李維特1日表示「華爾街會沒事的」。(美聯社)

川普總統2日將宣布「對等關稅」政策，針對美股近期波動，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt) 1日表示，川普總統希望所有的美國人民都能有好的表現，並表示「華爾街會沒事的」。

白宮1日舉行新聞記者會，李維特指出，川普總統2日將宣布對等關稅，宣布後即刻生效；李維特也說，進口汽車關稅也將如期生效。

川普總統會對多少貿易夥伴祭出對等關稅，根據「華盛頓郵報」(The Washington Post)，白宮顧問稱尚未做出最終決定，還在討論幾個可能選項。

「華盛頓郵報」報導，白宮幕僚提議對大部分銷美進口商品課徵約20%關稅；白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示，預期總統川普的關稅計畫將於未來10年為美國政府增加6兆美元稅收。

「華爾街日報」也披露，川普可能將原擬的對等關稅改為全球課徵最高20%齊頭關稅。

有線電視新聞網(CNN)則報導，川普關稅計畫帶進的稅收增加幅度可能是美國史上之最。

針對各界普遍擔心關稅政策可能為市場帶來衝擊，甚至可能影響到退休老人的退休基金，李維特說，這是合理的擔憂，並表示，川普非常嚴肅正視這些擔憂，也每天都在處理應對它們。

李維特說，川普總統2日對等關稅的宣布，旨在保護這些退休公民的未來世代、確保他們的孩子在美國找得到工作，以實現他們的美國夢。

李維特也說，川普會一直保護年長、納稅公民的社安福利(social security)，並致力於實施經濟方程式，在降低通膨、能源價格和大幅解除管制的同時，有效的實施關稅。

李維特的回答，回應了民主黨聯邦參議員對川普政府的攻擊。

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)、參議員魏登(Ron Wyden)、參議員凱利(Ｍark Kelly)和參議員沃諾克(Raphael Warnock)共同發起「社安福利戰情室」；華倫說，民主黨參議員團結一致，要求川普和馬斯克(Elon Musk)別碰社安福利。

在股票市場的部分，李維特說，股市的情況只是一時的「快照」，並指道瓊指數(Dows)3月31日還上漲。

李維特說，總統希望所有美國人民都有好表現，尤其是中小企業和一般民眾(Main Street)，這也是關稅政策的主要目標；李維特說，她已重複說過很多遍，就像在川普的第一任期，「華爾街會沒事的」(Wall Street will be just fine)。

川普 關稅 參議員

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