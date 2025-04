對等關稅生效前夕 白宮稱「華爾街沒事」李維特轉述保護長者社福

川普總統2日將宣布「對等關稅」政策,白宮新聞秘書李維特1日表示「華爾街會沒事的」。(美聯社)

川普 總統2日將宣布「對等關稅 」政策,針對美股近期波動,白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt) 1日表示,川普總統希望所有的美國人民都能有好的表現,並表示「華爾街會沒事的」。

白宮1日舉行新聞記者會,李維特指出,川普總統2日將宣布對等關稅,宣布後即刻生效;李維特也說,進口汽車關稅也將如期生效。

川普總統會對多少貿易夥伴祭出對等關稅,根據「華盛頓郵報」(The Washington Post),白宮顧問稱尚未做出最終決定,還在討論幾個可能選項。

「華盛頓郵報」報導,白宮幕僚提議對大部分銷美進口商品課徵約20%關稅;白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)表示,預期總統川普的關稅計畫將於未來10年為美國政府增加6兆美元稅收。

「華爾街日報」也披露,川普可能將原擬的對等關稅改為全球課徵最高20%齊頭關稅。

有線電視新聞網(CNN)則報導,川普關稅計畫帶進的稅收增加幅度可能是美國史上之最。

針對各界普遍擔心關稅政策可能為市場帶來衝擊,甚至可能影響到退休老人的退休基金,李維特說,這是合理的擔憂,並表示,川普非常嚴肅正視這些擔憂,也每天都在處理應對它們。

李維特說,川普總統2日對等關稅的宣布,旨在保護這些退休公民的未來世代、確保他們的孩子在美國找得到工作,以實現他們的美國夢。

李維特也說,川普會一直保護年長、納稅公民的社安福利(social security),並致力於實施經濟方程式,在降低通膨、能源價格和大幅解除管制的同時,有效的實施關稅。

李維特的回答,回應了民主黨聯邦參議員 對川普政府的攻擊。

民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)、參議員魏登(Ron Wyden)、參議員凱利(Mark Kelly)和參議員沃諾克(Raphael Warnock)共同發起「社安福利戰情室」;華倫說,民主黨參議員團結一致,要求川普和馬斯克(Elon Musk)別碰社安福利。

在股票市場的部分,李維特說,股市的情況只是一時的「快照」,並指道瓊指數(Dows)3月31日還上漲。

李維特說,總統希望所有美國人民都有好表現,尤其是中小企業和一般民眾(Main Street),這也是關稅政策的主要目標;李維特說,她已重複說過很多遍,就像在川普的第一任期,「華爾街會沒事的」(Wall Street will be just fine)。