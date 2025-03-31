普亭不承諾停火 川普「非常生氣」揚言對俄石油徵關稅

由於調停俄烏停戰受挫，川普受訪時公開表達他對俄羅斯總統普亭的不滿，揚言要制裁向俄購油的國家。圖為川普與普亭會面的資料照片。(路透)

川普 總統30日表示，自己力推結束俄烏戰爭，但難以取得突破，罪咎有可能出在俄國 總統普亭，因此他對普亭「非常生氣」，將對俄國出口的石油 實施間接制裁；此外俄國29日向烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)發動無人機空襲，致2人喪生、35人受傷。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普30日早晨接受採訪時指出，假如俄國與他無法達成協議，阻止烏克蘭戰爭進行下去，而且，假如川普認為過錯在俄方，他準備對俄國出口的一切石油實施制裁，意思是全世界要有人敢買俄國石油，那便不能在美國做生意；他打算對俄國石油加徵25%關稅。

2022年俄國入侵烏克蘭後不久，前拜登便禁止向俄國進口石油；美國能源資訊局(U.S. Energy Information Administration)指出，接下來俄國石油輸美數量便告大跌，整個2023年美國由俄國進口的原油及汽油類產品僅1萬桶。

川普另在「真實社群」(Truth Social)上宣布，對委內瑞拉實施間接關稅，凡是向委國購買石油、天然氣的國家都要面對。

「能源與潔淨空氣研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air)指出，向俄國進口石油最多的幾個國家有中國、土耳其、巴西及印度；假如川普動用對委內瑞拉石油的相同間接關稅，那麼前述國家都會受到影響。

川普表示，普亭曉得他很生氣，但川普不忘提及兩人關係很好，「假如他(指普亭)做對的事，怒火很快就散掉了」。

媒體報導，普亭28日批評烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，說澤倫斯基領導之下無誠信可言，故呼籲烏克蘭組成過渡政府；普亭此番談話事實上就是要排除澤倫斯基。

而在俄烏戰場，俄國29日夜間向哈爾科夫發動無人機空襲；澤倫斯基要求烏國的盟友們對這類攻擊要有回應，同時也尋求和平結束這場已打3年的戰爭。

空襲之下，哈爾科夫一家軍醫院等建築物受損；市長泰芮可夫(Ihor Terekhov)表示，五名兒童在空襲中受傷。

烏克蘭空軍30日表示，俄國共發射111架無人機、1枚彈道飛彈，在哈爾科夫、蘇梅、敖德薩及頓內茨克等地區造成破壞，防空系統擊落65架無人機，電子干擾另35架。