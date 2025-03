普亭不承諾停火 川普「非常生氣」揚言對俄石油徵關稅

由於調停俄烏停戰受挫,川普受訪時公開表達他對俄羅斯總統普亭的不滿,揚言要制裁向俄購油的國家。圖為川普與普亭會面的資料照片。(路透)

川普 總統30日表示,自己力推結束俄烏戰爭,但難以取得突破,罪咎有可能出在俄國 總統普亭,因此他對普亭「非常生氣」,將對俄國出口的石油 實施間接制裁;此外俄國29日向烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)發動無人機空襲,致2人喪生、35人受傷。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導,川普30日早晨接受採訪時指出,假如俄國與他無法達成協議,阻止烏克蘭戰爭進行下去,而且,假如川普認為過錯在俄方,他準備對俄國出口的一切石油實施制裁,意思是全世界要有人敢買俄國石油,那便不能在美國做生意;他打算對俄國石油加徵25%關稅。

2022年俄國入侵烏克蘭後不久,前拜登便禁止向俄國進口石油;美國能源資訊局(U.S. Energy Information Administration)指出,接下來俄國石油輸美數量便告大跌,整個2023年美國由俄國進口的原油及汽油類產品僅1萬桶。

川普另在「真實社群」(Truth Social)上宣布,對委內瑞拉實施間接關稅,凡是向委國購買石油、天然氣的國家都要面對。

「能源與潔淨空氣研究中心」(Centre for Research on Energy and Clean Air)指出,向俄國進口石油最多的幾個國家有中國、土耳其、巴西及印度;假如川普動用對委內瑞拉石油的相同間接關稅,那麼前述國家都會受到影響。

川普表示,普亭曉得他很生氣,但川普不忘提及兩人關係很好,「假如他(指普亭)做對的事,怒火很快就散掉了」。

媒體報導,普亭28日批評烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy),說澤倫斯基領導之下無誠信可言,故呼籲烏克蘭組成過渡政府;普亭此番談話事實上就是要排除澤倫斯基。

而在俄烏戰場,俄國29日夜間向哈爾科夫發動無人機空襲;澤倫斯基要求烏國的盟友們對這類攻擊要有回應,同時也尋求和平結束這場已打3年的戰爭。

空襲之下,哈爾科夫一家軍醫院等建築物受損;市長泰芮可夫(Ihor Terekhov)表示,五名兒童在空襲中受傷。

烏克蘭空軍30日表示,俄國共發射111架無人機、1枚彈道飛彈,在哈爾科夫、蘇梅、敖德薩及頓內茨克等地區造成破壞,防空系統擊落65架無人機,電子干擾另35架。