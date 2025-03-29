積極伸援手？緬甸強震川普喊「願意幫忙」 美國務卿發文疑洩態度

美國總統川普28日在飛往佛州前，在白宮南草坪邊走邊揮手致意。（路透）

緬甸 中部28日發生芮氏規模8.2強震後，美國總統川普表示，已與緬甸當局保持聯繫並將提供協助。但美媒指出，國務卿魯比歐 在「X」的發文似乎是指美方願意幫忙，但尚未積極協助。

ABC新聞報導，有記者在白宮媒體活動上問起了緬甸地震，川普表示，「我們會幫忙，發生的事情太可怕了，我們已經跟該國進行過對話」，但沒有詳細說明美國計畫如何送出外援。

魯比歐隨後在「X」發文表示，「我向受到地震影響的緬甸和泰國人民祈禱，我們已經與這些國家保持聯繫，正如美國總統所說，隨時準備提供協助」，同時證實國務院 在地震影響國家的團隊均安全且無人失蹤；美國駐緬甸大使館暫時中止了非緊急領事服務，駐泰代表團則沒有通報任何服務中斷。

My prayers go out to the people of Burma and Thailand who are impacted by the earthquake.



Grateful to confirm our teams on the ground are safe and secure amidst reports of severe damage and casualties. We've been in contact with these countries and, as @POTUS said, stand ready… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 28, 2025

ABC新聞指出，魯比歐的推文似乎表明，川普的意思是美國願意幫忙，而不是積極協助。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，儘管美國國際開發總署（USAID）內部動盪，但美方保留了「一支有能力在災難發生時進行應對的災難專家團隊」；這支隊伍名為「災難救援反應小組」（Disaster Assistance Response Team），通常稱之為DART小組。

布魯斯指出，「這些專家小組提供緊急援助，包括災後所需的食物和安全飲水，美國正在根據請求和動態報告評估援助需求」，但表明國務院仍處於待命狀態，「我可以告訴你們的是，我們等待正式請求。我們已經做好準備，顯然，我們正在觀察發生的事情」。

布魯斯也堅稱，儘管USAID重組與資金反覆變動，「如果有援助請求，且收到的時候，對我們履行職責的能力沒有影響」。