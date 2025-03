積極伸援手？緬甸強震川普喊「願意幫忙」 美國務卿發文疑洩態度

緬甸 中部28日發生芮氏規模8.2強震後,美國總統川普表示,已與緬甸當局保持聯繫並將提供協助。但美媒指出,國務卿魯比歐 在「X」的發文似乎是指美方願意幫忙,但尚未積極協助。

ABC新聞報導,有記者在白宮媒體活動上問起了緬甸地震,川普表示,「我們會幫忙,發生的事情太可怕了,我們已經跟該國進行過對話」,但沒有詳細說明美國計畫如何送出外援。

魯比歐隨後在「X」發文表示,「我向受到地震影響的緬甸和泰國人民祈禱,我們已經與這些國家保持聯繫,正如美國總統所說,隨時準備提供協助」,同時證實國務院 在地震影響國家的團隊均安全且無人失蹤;美國駐緬甸大使館暫時中止了非緊急領事服務,駐泰代表團則沒有通報任何服務中斷。

My prayers go out to the people of Burma and Thailand who are impacted by the earthquake.



Grateful to confirm our teams on the ground are safe and secure amidst reports of severe damage and casualties. We've been in contact with these countries and, as @POTUS said, stand ready…