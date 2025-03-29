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范斯批丹麥未保護好格陵蘭不受中、俄入侵 矢言擴大投資

中央社/格陵蘭努克-華盛頓28日電
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副總統范斯（右二）造訪格陵蘭，抨擊丹麥未好好保護格陵蘭及其人民不受中國和俄羅斯入侵。（路透）
副總統范斯（右二）造訪格陵蘭，抨擊丹麥未好好保護格陵蘭及其人民不受中國和俄羅斯入侵。（路透）

副總統范斯（JD Vance）今天造訪丹麥半自治領土格陵蘭，抨擊丹麥未好好保護格陵蘭及其人民不受中國和俄羅斯入侵，同時承諾尊重格陵蘭主權，並要求格陵蘭人與美國合作。

路透社報導，范斯說，美國沒打算立刻擴大在格陵蘭的美軍部署，但將投入更多海軍船艦等資源。

他說：「丹麥沒有跟上腳步投入必要資源來維持這座基地、維持我們的部隊，以及在我看來，（也沒有投入必要資源）確保格陵蘭人安全，不受俄羅斯、中國和其他國家極具侵略性的很多入侵行動。」他沒有詳述所謂的入侵行動。

范斯說，俄羅斯、中國和其他國家正對北極通道、行船路線和這個地區的礦物產生「極大興趣」，美國將投資更多資源來強化部署，包括海軍船艦和軍用破冰船。

格陵蘭新任總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）在范斯到訪前說，美方這趟行程「缺乏尊重」，呼籲人民在「外部壓力」下團結。

范斯造訪格陵蘭島北部的美軍皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）並發表演說。

范斯承諾，格陵蘭人將享有「自決權」，美國會尊重這座島的主權。

范斯說：「我們希望他們選擇與美國合作，因為我們是全世界唯一會尊重他們主權和安全的國家，因為他們的安全相當於我們的安全。」

在范斯出訪之際，美國總統川普在白宮告訴記者，為了確保「全世界和平」，美國需要格陵蘭。

川普說：「很重要的是，為了國際安全，我們需要格陵蘭。我們必須擁有格陵蘭。這不是『我們能不能沒有它』的問題，我們不能（沒有它）。」

川普指出，格陵蘭的水道「到處都是中國和俄羅斯的船」，美國不能依賴丹麥或任何其他國家來解決問題。

川普表示，丹麥和歐洲聯盟（EU）理解格陵蘭對全球和平的重要性，「要是他們不懂，我們就要好好解釋給他們聽」。

民意調查結果顯示，幾乎所有格陵蘭人都反對成為美國的一部分。反美示威人士發起格陵蘭島最大規模的數場抗議活動，有些人戴著寫有「讓美國滾」（Make America Go Away）的帽子，手持「美國佬回家」（Yankees Go Home）的標語牌。

格陵蘭首府努克（Nuuk）一些居民昨天把格陵蘭旗幟和一支英文標語牌插在雪地裡，上面寫著「我們的土地，我們的未來」。

格陵蘭 范斯 俄羅斯

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