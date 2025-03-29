我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸軍政府：強震增至1002死亡、2376受傷、30失蹤

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

川普、卡尼首通話 4月檢討美加新關係

編譯俞仲慈／綜合報導
美加元首28日通話，定4月底當面談關稅問題。圖為加拿大總理卡尼。(路透)
美加元首28日通話，定4月底當面談關稅問題。圖為加拿大總理卡尼。(路透)

川普總統28日首次與加國新任總理卡尼(Mark Carney)通話並宣稱「極有成效」，還打算加國大選結束後，重新檢討兩國關係。不過前一天，卡尼舉行記者會直言傳統美加關係已告結束。

美聯社報導，川普與卡尼通話後，隨即在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指出：「卡尼致電給我，我們進行了非常愉快的溝通，我們有非常、非常棒的對話，卡尼正在競選，大家拭目以待。」並強調：「在很多方面我們達成共識，待加國大選後會立即舉行會議，商討政治、商業等各項議題，總之，對美加皆有好處。」

川普一上任，就宣布對加拿大發起貿易戰，甚至威脅要採取經濟手段將加拿大收編為美國第51州，惹惱許多加拿大人，讓川普有所忌憚，對於新上任的卡尼，不像對待加國前總理杜魯多(Justin Trudeau)那樣，故意貶低為「州長」。卡尼也在與川普的通話中表明，會對美國實施報復關稅。

加國前中央銀行總裁、現年60歲的卡尼在本月以86%高得票率，贏得自由黨黨魁職務，於14日接替杜魯多成為新總理，不過美加兩國元首相隔如此長時間後才通話，堪稱非比尋常。

目前全心投入4月全國大選的卡尼坦承：「我們需要與美國達成新協議、建立新夥伴關係，因為我們面臨太多變化、太多關稅與太多威脅。」並強調：「這種關係存在太多不確定性，我們已經有所進展，大家仍需拭目以待。」

根據福斯新聞網(FOX News)報導，早在前一天(27日)卡尼在渥太華(Ottawa)與加國各省省長會面後，也直言不諱表示：「我們與美國之間建立在深化經濟融合和緊密安全和軍事合作基礎上的舊有關係已經結束，現在是時候對我們的安全和貿易關係進行廣泛的重新談判的時候。」並強調：「我們是自己的主人，我們掌握著自己的命運，我們能提供自己所有一切，遠超過美國等外國政府要奪走的來得更多。」

美加元首28日通話，定4月底當面談關稅問題。圖為美國總統川普。(路透)
美加元首28日通話，定4月底當面談關稅問題。圖為美國總統川普。(路透)

卡尼 川普 加拿大

上一則

台國防預算提高至GDP 10% 學者：不太可能

下一則

美菲將在巴丹群島軍演 距台僅88哩

延伸閱讀

川普削減研究經費 調查：75%科學家考慮離開美國

川普削減研究經費 調查：75%科學家考慮離開美國
不堪川普政府壓力 哥大代理校長辭職

不堪川普政府壓力 哥大代理校長辭職
川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏

川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏
美加領袖進行「極具建設性」通話 同意4月底面談

美加領袖進行「極具建設性」通話 同意4月底面談

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊