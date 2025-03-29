川普、卡尼首通話 4月檢討美加新關係

美加元首28日通話，定4月底當面談關稅問題。圖為加拿大總理卡尼。(路透)

川普 總統28日首次與加國新任總理卡尼 (Mark Carney)通話並宣稱「極有成效」，還打算加國大選結束後，重新檢討兩國關係。不過前一天，卡尼舉行記者會直言傳統美加關係已告結束。

美聯社報導，川普與卡尼通話後，隨即在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指出：「卡尼致電給我，我們進行了非常愉快的溝通，我們有非常、非常棒的對話，卡尼正在競選，大家拭目以待。」並強調：「在很多方面我們達成共識，待加國大選後會立即舉行會議，商討政治、商業等各項議題，總之，對美加皆有好處。」

川普一上任，就宣布對加拿大 發起貿易戰，甚至威脅要採取經濟手段將加拿大收編為美國第51州，惹惱許多加拿大人，讓川普有所忌憚，對於新上任的卡尼，不像對待加國前總理杜魯多(Justin Trudeau)那樣，故意貶低為「州長」。卡尼也在與川普的通話中表明，會對美國實施報復關稅。

加國前中央銀行總裁、現年60歲的卡尼在本月以86%高得票率，贏得自由黨黨魁職務，於14日接替杜魯多成為新總理，不過美加兩國元首相隔如此長時間後才通話，堪稱非比尋常。

目前全心投入4月全國大選的卡尼坦承：「我們需要與美國達成新協議、建立新夥伴關係，因為我們面臨太多變化、太多關稅與太多威脅。」並強調：「這種關係存在太多不確定性，我們已經有所進展，大家仍需拭目以待。」