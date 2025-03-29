川普、卡尼首通話 4月檢討美加新關係
川普總統28日首次與加國新任總理卡尼(Mark Carney)通話並宣稱「極有成效」，還打算加國大選結束後，重新檢討兩國關係。不過前一天，卡尼舉行記者會直言傳統美加關係已告結束。
美聯社報導，川普與卡尼通話後，隨即在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文指出：「卡尼致電給我，我們進行了非常愉快的溝通，我們有非常、非常棒的對話，卡尼正在競選，大家拭目以待。」並強調：「在很多方面我們達成共識，待加國大選後會立即舉行會議，商討政治、商業等各項議題，總之，對美加皆有好處。」
川普一上任，就宣布對加拿大發起貿易戰，甚至威脅要採取經濟手段將加拿大收編為美國第51州，惹惱許多加拿大人，讓川普有所忌憚，對於新上任的卡尼，不像對待加國前總理杜魯多(Justin Trudeau)那樣，故意貶低為「州長」。卡尼也在與川普的通話中表明，會對美國實施報復關稅。
加國前中央銀行總裁、現年60歲的卡尼在本月以86%高得票率，贏得自由黨黨魁職務，於14日接替杜魯多成為新總理，不過美加兩國元首相隔如此長時間後才通話，堪稱非比尋常。
目前全心投入4月全國大選的卡尼坦承：「我們需要與美國達成新協議、建立新夥伴關係，因為我們面臨太多變化、太多關稅與太多威脅。」並強調：「這種關係存在太多不確定性，我們已經有所進展，大家仍需拭目以待。」
根據福斯新聞網(FOX News)報導，早在前一天(27日)卡尼在渥太華(Ottawa)與加國各省省長會面後，也直言不諱表示：「我們與美國之間建立在深化經濟融合和緊密安全和軍事合作基礎上的舊有關係已經結束，現在是時候對我們的安全和貿易關係進行廣泛的重新談判的時候。」並強調：「我們是自己的主人，我們掌握著自己的命運，我們能提供自己所有一切，遠超過美國等外國政府要奪走的來得更多。」
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