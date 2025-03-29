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范斯夫婦不請自來訪格陵蘭 批丹麥投資不足 籲格陵蘭獨立

編譯廖振堯／綜合報導
副總統范斯夫婦(左六、左七)28日飛抵格陵蘭，參觀美軍基地。(美聯社)
副總統范斯夫婦(左六、左七)28日飛抵格陵蘭，參觀美軍基地。(美聯社)

川普總統揚言接管丹麥半自治領土格陵蘭島之際，副總統范斯(JD Vance)夫婦28日率國安顧問沃茲(Mike Waltz)、能源部長萊特(Chris Wright)、猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)等人「不請自來」地造訪格陵蘭，參觀當地美軍的皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)。范斯更鼓勵格陵蘭獨立，稱最終該島會與美國合作；美國官員訪問前數小時，格陵蘭議會中的四個政黨則組成聯合政府，抵擋川普干預。

美聯社報導，范斯夫婦與該基地的美軍共進午餐並簡短發言，稱川普政府對「北極安全」非常感興趣。「我們向丹麥傳達的訊息很簡單：你們為格陵蘭人民做的不夠好，在民眾身上及安全體系的投資都不足。」他說美國別無選擇，只能挺身確保格陵蘭的安全，並鼓勵格陵蘭脫離丹麥。「我認為格陵蘭最終會與美國合作，我們可以讓他們更安全，提供更多保護，經濟狀況也會好很多。」范斯強調，他認為絕對沒有必要使用軍事力量達成此目標。

格陵蘭島身處通往北極、北大西洋、北美的航海門戶，具有廣泛戰略價值，且中國和俄羅斯都尋求獲得其水道和自然資源，而由於氣候變遷融冰，北極地區的海上航線已經開放。范斯說需要確保美國在北極地區處於領先地位，「因為我們知道如果美國不這樣做，其他國家就會填補我們落後的空缺。」

范斯抵達後不久，川普也在華府向記者提到中俄都有興趣掌握北極地區。川普表示美國需要格陵蘭島來維護國際安全，「格陵蘭對世界和平非常重要。我認為丹麥和歐盟明白這點。」

在范斯到訪之前，格陵蘭議會選舉產生的五個政黨中有四個簽署了一項協議，將組成一個新的聯合政府，對抗川普拿下格陵蘭的圖謀。范斯演講結束後，丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)表示，該國正在增強該地區的防禦能力，包括部署新的北極船艦和遠程無人機。

副總統范斯(左四)、妻子烏莎(左二)及國安顧問沃茲(左三)、能源部長萊特(右一)...
副總統范斯(左四)、妻子烏莎(左二)及國安顧問沃茲(左三)、能源部長萊特(右一)28日飛抵格陵蘭，參觀美軍基地。(美聯社)

格陵蘭 范斯 川普

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